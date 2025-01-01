Ramazan Pidesi Ne Kadar Olacak?
2025 İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi fiyatı
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Yaklaşan Ramazan öncesi fırıncılar da tüm hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk iftar sofrasında pideyi tatmak için bekliyor. İşte, 2025 İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi fiyatı...
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RAMAZAN PİDESİ BU YIL NE KADAR OLACAK? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te üretilecek 350 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu. Pide fiyatları Halk Ekmek'te geçen sene 10 liraydı.
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İZMİR 2025 RAMAZAN PİDESİ FİYATI İzmir'de geçen yıl 300 gramı 18 liradan satılan ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 25 liradan satılacak. Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları, İzmir'de de açıklandı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, geçen yıl 300 gramı 18 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 300 gramı 25 TL'den satışa sunulmasına karar verdi. Pideler 1 Mart Cumartesi gününden itibaren 25 TL'den satılacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, yetkili kurulların, bu yıl yine aynı gramajdaki pidenin fiyatının iki ekmek fiyatı olan 25 TL'den satılmasını uygun gördüklerini belirterek, ramazan pidesi fiyatının belirlenmesi aşamasında büyük titizlik gösterildiğini söyledi.
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EDİRNE 2025 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI Edirne?de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırıncılar, pide mesaisi için hazırlıklarını yapmaya başladı. Edirne?de pide fiyatları ise belli oldu. 300 gram pide 25 liradan satılacak. Edirne?deki fırıncılar, pide fiyatlarını artırmak için talepte bulundukları belirtildi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, pidelerde günün şartlarına göre fiyat belirlendiğini açıkladı. Edirne?de 350 gram pide fiyatı 30 TL olarak onaylanacağını belirten Cingöz, "Bazı ilçelerde ise 300 gram pide fiyatı 25 TL olarak belirlenmiştir. Şu anda verdiğimiz sade pide fiyatı geçerlidir ve yumurtalı ya da yumurtasız olarak bir ayrım bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise bir yumurtanın 8 lira olmasıdır. Bu da maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları etkiler. Yumurtalı pide isteyen müşteriler, fırına farkını ödeyerek yumurtalı yaptırabilirler. Ekmekle ilgili herhangi bir gelişme yok. Bakanlığa fiyatı bildirdik, ancak henüz bir geri dönüş almadık. Ekmek fiyatlarının artırılması söz konusu değil. Yeni fiyatların belirlenmesi 3 ayı bulabilir. Diğer illerin birçoklarında ekmeğe zam yapıldı. Edirne gibi 15-20 il, ekmeğe zam almamıştır. Bu nedenle Edirne, şu anda ekmeğin en ucuz olduğu illerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ekmek harici, şu an başka bir sektörden zam talebi yok. Ramazan içinde zam talebi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Fakat vatandaşın alım gücünün düşük olması sebebiyle esnaf da zam yapmaktan yana değil" dedi.
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NİĞDE 2025 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI Niğde'de yaklaşan ramazan ayı öncesi pide fiyatları belli oldu. Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, oda binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 400 gram normal ramazan pidesinin 20 TL'den, susamlı pidenin ise 25 TL'den satışa sunulacağını söyledi. Fiyatları, esnafın ekonomik koşulları ile tüketicinin beklentilerini göz önünde bulundurarak belirlediklerini belirten Yenel, ramazan ayının esnaf ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
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SİVAS'TA 2025 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI Sivas'ta 2025 yılı ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Normal yumurtalı pide 15 TL, tekli yumurtalı pide 20 TL ve çiftli pide 35 TL olarak belirlendi. Sivas?ta Ramazan ayı boyunca satılacak pide fiyatları belli oldu. Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Fırıncılardan Sorumlu Başkan Hüseyin Düzgün, pide fiyatlarındaki güncellemeyi açıkladı. Düzgün, yaptığı açıklamada, "Pide fırınlarımızın ramazan boyunca satacakları ekmek fiyatlarını normal yumurtalı pide 15 TL, tekli yumurtalı pide 20 TL ve çiftli pide 35 TL olarak belirledik. Son dönemlerde yükselen maliyetler yüzünden ekmeğimize yakın zaman da zam yapmak zorunda kaldık. Ama ramazanda vatandaşlarımız için tüm fırıncı esnaf arkadaşlarımız bu maliyetlerimize rağmen minimum fiyat uygulayacak. Geleneksel hale gelen ve soframızın olmazsa olmazı ekmeğimiz uygun fiyatlardan satışa sunulacaktır" dedi.