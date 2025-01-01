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Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

İki Gün İçinde Öldüren Gizemli Salgın

50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir!

  1. Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 50'den fazla kişinin ölümüne yol açan gizemli bir hastalık ortaya çıktı.

    Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 50'den fazla kişinin ölümüne yol açan gizemli bir hastalık ortaya çıktı.

  2. 48 SAAT SONRA ÖLDÜRÜYOR AP'de yer alan habere göre, Bikoro Hastanesi'nin tıbbi direktörü Serge Ngalebato, hastalığa yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunun, belirtilerin başlamasından yalnızca iki gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

    48 SAAT SONRA ÖLDÜRÜYOR AP'de yer alan habere göre, Bikoro Hastanesi'nin tıbbi direktörü Serge Ngalebato, hastalığa yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunun, belirtilerin başlamasından yalnızca iki gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

  3. Kuzeybatı Kongo'da 21 Ocak'ta başlayan salgında şu ana kadar 53'ü ölümle sonuçlanan toplam 419 vaka kaydedildi.

    Kuzeybatı Kongo'da 21 Ocak'ta başlayan salgında şu ana kadar 53'ü ölümle sonuçlanan toplam 419 vaka kaydedildi.

  4. "YARASA ETİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisi, salgının Boloko kasabasında üç çocuğun yarasa eti yedikten sonra kanamalı ateş belirtileri göstererek 48 saat içinde yaşamını yitirmesiyle başladığını duyurdu.

    "YARASA ETİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisi, salgının Boloko kasabasında üç çocuğun yarasa eti yedikten sonra kanamalı ateş belirtileri göstererek 48 saat içinde yaşamını yitirmesiyle başladığını duyurdu.

  5. SALGINLAR ARTIYOR DSÖ, 2022 yılında yaptığı açıklamada, kıtada hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların son on yılda yüzde 60'tan fazla arttığını bildirmişti. Hastalığın ikinci salgını ise 9 Şubat'ta Bomate kasabasında görüldü. 13 farklı vakadan alınan örnekler, analiz için başkent Kinşasa?daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve yayılma şeklini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

    SALGINLAR ARTIYOR DSÖ, 2022 yılında yaptığı açıklamada, kıtada hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların son on yılda yüzde 60'tan fazla arttığını bildirmişti. Hastalığın ikinci salgını ise 9 Şubat'ta Bomate kasabasında görüldü. 13 farklı vakadan alınan örnekler, analiz için başkent Kinşasa?daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve yayılma şeklini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.