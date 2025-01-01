İki Gün İçinde Öldüren Gizemli Salgın
50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir!
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Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 50'den fazla kişinin ölümüne yol açan gizemli bir hastalık ortaya çıktı.
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48 SAAT SONRA ÖLDÜRÜYOR AP'de yer alan habere göre, Bikoro Hastanesi'nin tıbbi direktörü Serge Ngalebato, hastalığa yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunun, belirtilerin başlamasından yalnızca iki gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kuzeybatı Kongo'da 21 Ocak'ta başlayan salgında şu ana kadar 53'ü ölümle sonuçlanan toplam 419 vaka kaydedildi.
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"YARASA ETİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisi, salgının Boloko kasabasında üç çocuğun yarasa eti yedikten sonra kanamalı ateş belirtileri göstererek 48 saat içinde yaşamını yitirmesiyle başladığını duyurdu.
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SALGINLAR ARTIYOR DSÖ, 2022 yılında yaptığı açıklamada, kıtada hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların son on yılda yüzde 60'tan fazla arttığını bildirmişti. Hastalığın ikinci salgını ise 9 Şubat'ta Bomate kasabasında görüldü. 13 farklı vakadan alınan örnekler, analiz için başkent Kinşasa?daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve yayılma şeklini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.