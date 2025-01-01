Samsung Galaxy Z Fold 7'Nin Görüntüsü Sızdı!

Samsung Galaxy Z Fold 7?nin özellikleri Bu yeni model, daha ince ve hafif bir tasarım sunarken, geliştirilmiş menteşe mekanizması ile dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Galaxy Z Fold 7, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilecek, 4.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, S Pen desteği ile kullanıcıların yazma ve çizim deneyimini daha da geliştirecek.