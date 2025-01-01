Samsung Galaxy Z Fold 7'Nin Görüntüsü Sızdı!
Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu mu?
-
Samsung Galaxy Z Fold 7'den ilk görüntüler
Güney Koreli teknoloji devi, bu yıl piyasaya çıkacak katlanabilir telefonu Galaxy Fold 7 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünyada güvenilir sektör sızıntılarıyla bilinen Onleaks, kitap tarzı katlanabilen telefonun render görüntülerini paylaştı. İnternete sızan görüntülerde mevcut modele benzer ancak çok daha ince bir tasarım dikkat çekiyor. Köşeli hatları olan telefonun alt alta yerleştirilmiş üç kamerası göze çarpıyor.
-
Samsung Galaxy Z Fold 7?nin özellikleri Bu yeni model, daha ince ve hafif bir tasarım sunarken, geliştirilmiş menteşe mekanizması ile dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Galaxy Z Fold 7, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilecek, 4.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, S Pen desteği ile kullanıcıların yazma ve çizim deneyimini daha da geliştirecek.
-
Galaxy Z Fold 7 ne zaman piyasaya çıkacak? Cihaz, 6.5 inçlik dış ekranı ve 8 inçlik iç katlanabilir ekranı ile geniş bir görüntüleme alanı sunacak. Kamera özellikleri de önemli iyileştirmelerle geliyor; 200 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün olacak. Galaxy Z Fold 7?nin satışa çıkacağı tarihle ilgili Samsung?dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sektör sızıntılarına göre cihaz Haziran 2025?te piyasaya sunulacak.
-
Galaxy Z Fold 7'nin fiyatı ne kadar olacak? Cihazın satış fiyatı henüz belli olmasa da uzmanlar, önceki modellerin fiyatlarına dayanarak bazı tahminler yürütüyor. Galaxy Z Fold 7?nin en düşük depolama seçeneği olan 256 GB?lık versiyonunun 1,899 dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.