Devasa Mercek Bulutunu Gören Telefona Sarıldı

Tatvan ve Van Gölü çevresi, doğal güzellikleriyle her mevsim büyüleyici manzaralar sunarken, bu tür nadir atmosfer olayları bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı. Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının iklim değişikliği, rüzgâr yönü ve hava basıncı gibi faktörlerden etkilendiğini belirtirken, mercek bulutlarının zararsız olduğu ve herhangi bir hava tehlikesi oluşturmadığını vurguluyor.