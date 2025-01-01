Trump'ın Skandal Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

"SOYKIRIMI YÜCELTEN BİR İŞKENCE FİLMİ" Skandal video sosyal medya platformu X'te de büyük tepki gördü. Bir kullanıcı, "Trump için her saat ulaşılacak yeni bir dip var. Bu iğrenç ve kötü." ifadelerini yazdı. Bir başka X kullanıcısı ise videoyu, "ABD'nin Gazze'yi çalıp Trump heykelleri ve otelleriyle sömürgeleştirdiği Filistin'deki soykırımı yücelten çılgın bir yapay zeka işkence filmi." olarak niteledi.