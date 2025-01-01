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Trump'ın Skandal Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

"Soykırımı yücelten bir işkence filmi"

  1. "TRUMP'IN GAZZE'Sİ SONUNDA BURADA" ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı skandal yapay zeka videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Trump, videoda kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi. Videonun arkasında, "Donald Trump sizi özgürleştirecek, hayatı herkesin görebileceği hale getirecek. Tünel yok, korku yok, Trump'ın Gazze'si sonunda burada" sözlerinin yer aldığı bir şarkı yer aldı.

    "TRUMP'IN GAZZE'Sİ SONUNDA BURADA" ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı skandal yapay zeka videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Trump, videoda kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi. Videonun arkasında, "Donald Trump sizi özgürleştirecek, hayatı herkesin görebileceği hale getirecek. Tünel yok, korku yok, Trump'ın Gazze'si sonunda burada" sözlerinin yer aldığı bir şarkı yer aldı.

  2. "BİR BAŞKANIN YAPABİLECEĞİ EN SAYGISIZ HAREKET" Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram üzerinden büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bir devlet başkanının yapabileceği en saygısız hareket" olarak tanımlanan paylaşımın altında pek çok kullanıcı Trump adına utandıklarını belirtti.

    "BİR BAŞKANIN YAPABİLECEĞİ EN SAYGISIZ HAREKET" Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram üzerinden büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bir devlet başkanının yapabileceği en saygısız hareket" olarak tanımlanan paylaşımın altında pek çok kullanıcı Trump adına utandıklarını belirtti.

  3. "GAZZE SENİN MEZARIN OLACAK" Ürdünlü bir öğrenci olan Ömer Hüseyin videonun altında, "Dostum, bir yıldan fazla bir süredir bombardıman, yerinden edilme ve ölümle yüzleşen bir halkın senin başarısız planların ve sözlerinle yerinden edilebileceğini mi sanıyorsun? Vallahi Gazze senin mezarın olacak." yorumunu yazdı. Bu yorum diğer kullanıcılar tarafından geniş destek gördü.

    "GAZZE SENİN MEZARIN OLACAK" Ürdünlü bir öğrenci olan Ömer Hüseyin videonun altında, "Dostum, bir yıldan fazla bir süredir bombardıman, yerinden edilme ve ölümle yüzleşen bir halkın senin başarısız planların ve sözlerinle yerinden edilebileceğini mi sanıyorsun? Vallahi Gazze senin mezarın olacak." yorumunu yazdı. Bu yorum diğer kullanıcılar tarafından geniş destek gördü.

  4. "BUNUN İÇİN OY VERMEDİM" Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir başka kullanıcı ise, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

    "BUNUN İÇİN OY VERMEDİM" Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir başka kullanıcı ise, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

  5. "BİR SONRAKİ PROJESİ İÇİN BOŞ BİR ARAZİ" Nebraska Eyalet Senatörü Megan Hunt, "Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesi, Filistinli sakinleri zorla yerlerinden etmesi ve bölgeyi lüks bir tatil beldesine dönüştürmesi önerisi, uluslararası hukuka, insan haklarına ve adaletin temel ilkelerine karşı pervasız bir saldırıdır." paylaşımında bulundu. Hunt, Trump'ın Gazze'yi milyonlarca insana ev sahipliği yapan bir yer olarak değil, bir sonraki projesi için boş bir arazi parçası olarak gördüğünü ileri sürdü.

    "BİR SONRAKİ PROJESİ İÇİN BOŞ BİR ARAZİ" Nebraska Eyalet Senatörü Megan Hunt, "Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesi, Filistinli sakinleri zorla yerlerinden etmesi ve bölgeyi lüks bir tatil beldesine dönüştürmesi önerisi, uluslararası hukuka, insan haklarına ve adaletin temel ilkelerine karşı pervasız bir saldırıdır." paylaşımında bulundu. Hunt, Trump'ın Gazze'yi milyonlarca insana ev sahipliği yapan bir yer olarak değil, bir sonraki projesi için boş bir arazi parçası olarak gördüğünü ileri sürdü.

  6. "BU YAPAY ZEKA SAÇMALIĞI NE?" Yapay zeka videolarına tepki gösteren bir başka kullanıcı ise, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    "BU YAPAY ZEKA SAÇMALIĞI NE?" Yapay zeka videolarına tepki gösteren bir başka kullanıcı ise, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  7. "HEPİNİZ ÖLÜMÜ DESTEKLİYORSUNUZ" "Bu saçmalığın gerçek bir başkan tarafından paylaşıladığından emin olmak için on kez kontrol ettim." yazan bir kullanıcı Filistin'e desteğinden bahsetti. İnsanların acı çekmesinden keyif aldıklarını vurgulayan bir kullanıcı ise, "Hepiniz ölümü destekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    "HEPİNİZ ÖLÜMÜ DESTEKLİYORSUNUZ" "Bu saçmalığın gerçek bir başkan tarafından paylaşıladığından emin olmak için on kez kontrol ettim." yazan bir kullanıcı Filistin'e desteğinden bahsetti. İnsanların acı çekmesinden keyif aldıklarını vurgulayan bir kullanıcı ise, "Hepiniz ölümü destekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

  8. "SOYKIRIMI YÜCELTEN BİR İŞKENCE FİLMİ" Skandal video sosyal medya platformu X'te de büyük tepki gördü. Bir kullanıcı, "Trump için her saat ulaşılacak yeni bir dip var. Bu iğrenç ve kötü." ifadelerini yazdı. Bir başka X kullanıcısı ise videoyu, "ABD'nin Gazze'yi çalıp Trump heykelleri ve otelleriyle sömürgeleştirdiği Filistin'deki soykırımı yücelten çılgın bir yapay zeka işkence filmi." olarak niteledi.

    "SOYKIRIMI YÜCELTEN BİR İŞKENCE FİLMİ" Skandal video sosyal medya platformu X'te de büyük tepki gördü. Bir kullanıcı, "Trump için her saat ulaşılacak yeni bir dip var. Bu iğrenç ve kötü." ifadelerini yazdı. Bir başka X kullanıcısı ise videoyu, "ABD'nin Gazze'yi çalıp Trump heykelleri ve otelleriyle sömürgeleştirdiği Filistin'deki soykırımı yücelten çılgın bir yapay zeka işkence filmi." olarak niteledi.