7 Günde Cildi Güneş Gibi Aydınlatıyor
15 dakika bekletmek yeter
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Pancar tüketmenin birçok faydasını her zaman duymuşuzdur. Besinlerle dolu olan pancar, cildimiz için oldukça faydalıdır. Bu sebze birçok cilt sorununu tedavi eder ve cilt tonunuzu iyileştirmenin doğal bir yoludur. Pancar tüketmek ve uygulamak cildinizin parlamasını ve gözeneklerin nemlenmesini sağlar.
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Ayrıca aktif bir yüz ve vücut temizleyicisi olarak etki eder, sivilcelere, akne lekelerine ve pigmentasyona veda eder ve dolgun ve parlak bir cilde kavuşursunuz. Düzenli olarak uygulanır ve tüketilirse, sadece 7 günde değişimi görebilirsiniz.
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PARLAK BİR CİLT Parlayan bir cilde sahip olmak istiyorsanız, biraz pancar rendeleyin ve iki kaşık lor ve bir kaşık bal ekleyin. Hepsini karıştırın ve yüzünüzde 15 dakika bekletin. Yıkayın ve tazeliğinin tadını çıkarın. AYDINLIK CİLT Parlak bir ışıltı için, pancardan kalın bir macun oluşturabilir ve bir kaşık sandal ağacı tozu ekleyebilirsiniz. C vitamini açısından zengindir, iki hafta içinde sonuçları kademeli olarak göreceksiniz. Bu macunu her gün 15 dakika tutun ve değişimi görün.
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KURU CİLTLER İÇİN Kuru ciltli tüm kızlar için, bir pancar alın ve kalın bir macun yapın. Şimdi, biraz aloe vera jeli veya gerçek aloe vera ekleyin ve nazikçe karıştırın. Bu macunu 20 dakika uygulayın ve taze değişimi görmek için soğuk suyla durulayın. SİVİLCE SORUNU Sivilce sorunlarıyla karşı karşıyaysanız ve genellikle hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen sivilcelerle mücadele ediyorsanız, 2 çay kaşığı kabartma tozunu 1 kaşık neem tozu, iki yemek kaşığı pancar tozu ve iki yemek kaşığı gül suyuyla karıştırın. Hepsini karıştırın ve bu macunu haftada iki kez uygulayın. Yüzünüz tamamen kuruduğunda yıkayın ve kademeli değişimi görün.
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YAĞLI CİLTLER İÇİN PANCAR Yağlı cilde sahip kadınlar bu yüz maskesini uygulayabilir. Sadece 2 yemek kaşığı pancar tozu, 1 yemek kaşığı Multani mitti ve 2 yemek kaşığı gül suyu alın. Bu macunu uygulayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin ve ardından yıkayın. Hassas ve alerjik bir cildiniz varsa doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.