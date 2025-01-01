7 Günde Cildi Güneş Gibi Aydınlatıyor

KURU CİLTLER İÇİN Kuru ciltli tüm kızlar için, bir pancar alın ve kalın bir macun yapın. Şimdi, biraz aloe vera jeli veya gerçek aloe vera ekleyin ve nazikçe karıştırın. Bu macunu 20 dakika uygulayın ve taze değişimi görmek için soğuk suyla durulayın. SİVİLCE SORUNU Sivilce sorunlarıyla karşı karşıyaysanız ve genellikle hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen sivilcelerle mücadele ediyorsanız, 2 çay kaşığı kabartma tozunu 1 kaşık neem tozu, iki yemek kaşığı pancar tozu ve iki yemek kaşığı gül suyuyla karıştırın. Hepsini karıştırın ve bu macunu haftada iki kez uygulayın. Yüzünüz tamamen kuruduğunda yıkayın ve kademeli değişimi görün.