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Yıldız Tilbe Yüzündeki Renkli Beneklerle Konser Verdi

Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu.

  1. Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. "BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM" Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.

    Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. "BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM" Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.

  2. Yıldız Tilbe daha sonra taşlı bir maske giiymiş ve pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

    Yıldız Tilbe daha sonra taşlı bir maske giiymiş ve pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

  3. 58 yaşındaki şarkıcının maskeyi, yüzündeki yanıkları kapatmak için taktığı iddia edillmişti. Şarkıcı, bu sefer yüzündeki izleri kapatmak için farklı bir yöntem buldu.

    58 yaşındaki şarkıcının maskeyi, yüzündeki yanıkları kapatmak için taktığı iddia edillmişti. Şarkıcı, bu sefer yüzündeki izleri kapatmak için farklı bir yöntem buldu.

  4. Tilbe yüzündeki yanıkları renkli beneklerle kapattı.

    Tilbe yüzündeki yanıkları renkli beneklerle kapattı.

  5. Yüzündeki renkli beneklerle konser veren şarkıcının son görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

    Yüzündeki renkli beneklerle konser veren şarkıcının son görüntüsü hayranlarını şaşırttı.