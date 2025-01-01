Diyanet'e Göre Diyabet Hastaları Oruç Tutabilir Mi?

ORUÇ TUTAN DİYABET HASTALARI KAN ŞEKERİ DÜŞERSE NE YAPMALIDIR? Oruçlu bir diyabetlide terleme, titreme, baş dönmesi, kalp çarpıntısı gibi hipoglisemi belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden kan şekeri ölçülmelidir. Ölçüm 70 mg/dL veya altındaysa ya da kişi kendini çok kötü hissediyorsa oruç bozulmalıdır. Bu durumda derhal şekerli bir içecek veya kesme şeker tüketmek gerekir. Ardından peynir-ekmek gibi daha yavaş emilen karbonhidratlar alarak denge sağlanır. Dinen bu durumda orucu bozmak günah sayılmaz çünkü sağlık her şeyin önünde gelir. Diyabetli kişi, hipoglisemi atağını atlattıktan sonra istirahat etmelidir. Tedbir amaçlı doktorla iletişime geçmek de önemlidir. ORUÇ TUTMANIN DİYABET HASTALARININ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR? Diyabetliler için oruç tutmanın olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Uzun süreli açlık kan şekerinde dalgalanmalara neden olarak hipoglisemi veya hiperglisemi riskini yükseltir. Bu dalgalanmalar böbrek, göz ve kalp gibi organlarda olası hasarı artırabilir. Kontrolsüz diyabete sahip bireylerde oruç, durumu daha da kötüleştirebilir. Öte yandan, beslenmesini iyi yöneten ve doktor onayıyla oruç tutan hafif tip 2 diyabetli kişilerde, doğru beslenme ve düzen sayesinde kilo verme gibi bazı faydalar görülebilir. Bu kilo kaybı insülin direncini azaltabilir. Ancak bu etkilerin ortaya çıkması için her adımın çok dikkatli izlenmesi gerekir.