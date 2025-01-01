70 Yaşındaki Son Hali Olay Oldu!
Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.
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Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.
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Bugün 70'inci yaşını kutlayan ünlü oyuncu, sosyal medyada da paylaşımlarda bulundu. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor.
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Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor.
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"ÖZEL GÜZEL BİR GÜNDÜ" Pastanın önünde poz veren Bubikoğlu paylaşımının altına, "Bugün çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi" notunu ekledi.
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Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımları!
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