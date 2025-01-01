70 Yaşındaki Son Hali Olay Oldu!

MEB Yönetici Seçme Sınavı İçin Geri Sayım Başladı
MEB Yönetici Seçme Sınavı İçin Geri Sayım Başladı
Bakan Bayraktar: Türkmen Gazı Türkiye'nin Enerji Stratejisine Katkı Sağlayacak
Bakan Bayraktar: Türkmen Gazı Türkiye'nin Enerji Stratejisine Katkı Sağlayacak
Mehmet Şimşek: Büyüme Hedeflerimizde Kararlıyız
Mehmet Şimşek: Büyüme Hedeflerimizde Kararlıyız
Genç İşsizlik Oranı Yüzde 14,9'a Geriledi
Genç İşsizlik Oranı Yüzde 14,9'a Geriledi
Kira geliri elde edenler için beyan süresi yarın başlıyor
Kira geliri elde edenler için beyan süresi yarın başlıyor
Eğitim-Bir-Sen'den Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Sert Tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Sert Tepki
Gelir Uzman yardımcılığı ön başvuru sonuçları açıklandı
Gelir Uzman yardımcılığı ön başvuru sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Makas atan maganda kadın polis memuruna çarptı
Makas atan maganda kadın polis memuruna çarptı
Türkiye'nin İnovasyon ve Savunma Yatırımları Artıyor
Türkiye'nin İnovasyon ve Savunma Yatırımları Artıyor
'Don çiftçiyi vurdu, Ramazan öncesi fiyat artışları endişe verici'
'Don çiftçiyi vurdu, Ramazan öncesi fiyat artışları endişe verici'
Suriye'nin Enerji Kaynakları Türkiye ile İş Birliğiyle Şekilleniyor
Suriye'nin Enerji Kaynakları Türkiye ile İş Birliğiyle Şekilleniyor
Sigorta ve Bankacılık Sektöründe Yeni Entegrasyon Hamlesi
Sigorta ve Bankacılık Sektöründe Yeni Entegrasyon Hamlesi
Konut Piyasasında Fiyat Artışı Beklentisi Hareketliliği Artırdı
Konut Piyasasında Fiyat Artışı Beklentisi Hareketliliği Artırdı
Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki atama
Bakan Yumaklı: Kırmızı et fiyatlarındaki artış spekülatif
Bakan Yumaklı: Kırmızı et fiyatlarındaki artış spekülatif
KKM hesapları 900 milyar TL'nin altına indi
KKM hesapları 900 milyar TL'nin altına indi
Üniversite-Sanayi İşbirliği İhracat Akademisi ile güçleniyor
Üniversite-Sanayi İşbirliği İhracat Akademisi ile güçleniyor
Türkiye'de mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi
Türkiye'de mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 3 milyar doları aşkın geriledi
Merkez Bankası rezervleri 3 milyar doları aşkın geriledi
Süt ile ilgili çarpıcı iddia: Acilen raflardan kaldırılmalı
Süt ile ilgili çarpıcı iddia: Acilen raflardan kaldırılmalı
Bakan Bolat: 2024 yılı milli gelirimiz yarın açıklanacak
Bakan Bolat: 2024 yılı milli gelirimiz yarın açıklanacak
Kuvvet Komutanları CHP liderine tazminat davası açacak
Kuvvet Komutanları CHP liderine tazminat davası açacak
Sağlık Bakanlığı: Bebek ölümleriyle ilgili raporumuz yok
Sağlık Bakanlığı: Bebek ölümleriyle ilgili raporumuz yok
Ak Parti'den İmralı'nın çağrısına ilk açıklama
Ak Parti'den İmralı'nın çağrısına ilk açıklama
İmralı'nın net açıklaması... PKK'yı feshedin
İmralı'nın net açıklaması... PKK'yı feshedin
Bakan Tekin: Dünya ile rekabet edebilecek bir müfredat getirdik
Bakan Tekin: Dünya ile rekabet edebilecek bir müfredat getirdik
Rus ve ABD heyetleri İstanbul'da görüştü
Rus ve ABD heyetleri İstanbul'da görüştü
Soma davasında savcı kamu görevlilerine ceza istedi
Soma davasında savcı kamu görevlilerine ceza istedi
Denetimler sonuç verdi... Et fiyatları Ramazan öncesi artmadı
Denetimler sonuç verdi... Et fiyatları Ramazan öncesi artmadı

70 Yaşındaki Son Hali Olay Oldu!

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

  1. Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

    Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

  2. Bugün 70'inci yaşını kutlayan ünlü oyuncu, sosyal medyada da paylaşımlarda bulundu. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor.

    Bugün 70'inci yaşını kutlayan ünlü oyuncu, sosyal medyada da paylaşımlarda bulundu. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor.

  3. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor.

    Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor.

  4. "ÖZEL GÜZEL BİR GÜNDÜ" Pastanın önünde poz veren Bubikoğlu paylaşımının altına, "Bugün çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi" notunu ekledi.

    "ÖZEL GÜZEL BİR GÜNDÜ" Pastanın önünde poz veren Bubikoğlu paylaşımının altına, "Bugün çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi" notunu ekledi.

  5. Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımları!

    Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımları!