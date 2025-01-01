Geçmişten Günümüze Özel Gelenek: Ramazan Manileri!

On bir diye sevinme, Teravihten erinme, İbadetler şükürdür, Bunu bil ki öğünme. Geldi Ramazan ayı, Yendi temcit pilavı, Akşam iftardan sonra, İçelim demli çayı. Ramazan?ım merhaba Bizlere verdin sefâ Rabbimize hamdolsun Her nefeste bin defa.