Dev Yılan Paniği! Görenler Korku Dolu Anlar Yaşadı

ZEHİRLİ DEĞİL, GÜNDÜZLERİ AVLANIR

Halk arasında "Bozyörük" olarak bilinen Hazer yılanı Avrupa kıtasındaki en büyük yılanlardan biridir. Bu tür zehirli değildir ve genellikle gündüzleri avlanır. Hazer yılanı habitat olarak genellikle yol kenarları, açık yamaçlar, vadi yamaçları, kayalık nehir kıyıları, bataklıklar, seyrek çalılıklı ve çimenli açık alanlar ile bahçe ve mezarlıkları tercih ederler.

Dağlarda deniz seviyesinden bin 500-bin 600 metre yüksekliğe kadar görülebilmektedir. Beslenme alışkanlığı olarak küçük memeliler, kendi boyutlarına göre kuşlar, kuş yavruları, kertenkeleler ve bazen kendilerinden küçük boyutlu yılan türlerini besin kaynağı olarak tüketirler. Hazer yılanı zehirli olmasa da vahşi olarak kabul edilir; hızlı ve uyarı vermeden ısırır. Tarım zararlısı olarak bilinen kemirgenleri ve diğer türleri de tükettikleri için doğal haşere kontrolünde önemli rol oynarlar.