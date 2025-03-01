Dev Yılan Paniği! Görenler Korku Dolu Anlar Yaşadı
Görenler korku dolu anlar yaşadı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün Hacıkayyum bölgesinde yaklaşık 8 metrelik dev yılanı görenler korku dolu anlar yaşadı.
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İlçede tarımla uğraşan Günay Kılıç (48), yeğeni Savaş Kılıç (28) ilçe Hacıkayyum bölgesindeki tarlasına gübre atmaya gitti. İkili, tarladaki iş bittikten sonra araçla ilçeye dönüşe geçti.
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AĞAÇ DALI SANDILAR, DEV YILAN ÇIKTI
Bir süre sonra yolun ağaç devrilmesi sonucu kapalı olduğu görüldü. Yol ortasında devrilmiş ağaç dalını kaldırmak isteyen Günay Kılıç ve yeğeni Savaş Kılıç, onun ağaç değil dev bir yılan olduğunu fark edince şoke oldular.
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Ardından yılan yol kenarındaki meşe ağacına tırmandı. Bu sırada Savaş Kılıç, dev yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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"BÖYLE DEHŞET BİR YILAN YOK"
Yaşanan olayı anlatan Günay Kılıç, "Ben böyle büyüklükte bir yılan görmedim. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce çok yılan gördüm ama böyle bir şey görmedim. Böyle dehşet bir yılan yok. Bir ağaca çıkışı vardı, nasıl bir hayvan olduğunu anlamadım. Ağaca çıktı, boylu boyunca ağaca uzandı. Çok da kalın bir yılan. Ben görünce şok oldum." dedi.
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ZEHİRLİ DEĞİL, GÜNDÜZLERİ AVLANIR
Halk arasında "Bozyörük" olarak bilinen Hazer yılanı Avrupa kıtasındaki en büyük yılanlardan biridir. Bu tür zehirli değildir ve genellikle gündüzleri avlanır. Hazer yılanı habitat olarak genellikle yol kenarları, açık yamaçlar, vadi yamaçları, kayalık nehir kıyıları, bataklıklar, seyrek çalılıklı ve çimenli açık alanlar ile bahçe ve mezarlıkları tercih ederler.
Dağlarda deniz seviyesinden bin 500-bin 600 metre yüksekliğe kadar görülebilmektedir. Beslenme alışkanlığı olarak küçük memeliler, kendi boyutlarına göre kuşlar, kuş yavruları, kertenkeleler ve bazen kendilerinden küçük boyutlu yılan türlerini besin kaynağı olarak tüketirler. Hazer yılanı zehirli olmasa da vahşi olarak kabul edilir; hızlı ve uyarı vermeden ısırır. Tarım zararlısı olarak bilinen kemirgenleri ve diğer türleri de tükettikleri için doğal haşere kontrolünde önemli rol oynarlar.