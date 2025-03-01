Türkiye'de En Uzun Orucu Hangi İl Tutuyor? Kaç Saat Oruç Tutulacak
Bugün ilk iftar yapılacak
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İlk imsak Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de gerçekleştirilecek.
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Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.
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Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
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Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
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Bu yılın ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 180 lira olarak kararlaştırdı.
1 Mart 2025