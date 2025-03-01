Ramazan'da Kilo Kontrolü Nasıl Sağlanır?

ARA ÖĞÜNÜN ÖNEMİ İftar ve sahur arasında 2 küçük ara öğün yapmak, metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bu öğünlerde meyve, yoğurt veya bir avuç kuruyemiş gibi sağlıklı seçeneklere yönelmek önemlidir.