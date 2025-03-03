Ramazanda Ağız Kokusu Nasıl Giderilir? İşte Pratik Bir Çözüm

Oruç ağız salgılarının azalması ve dehidratasyon(su kaybı) ile ağızda USB üreten bakterilerin çoğalmasına neden olur. Eğer ağız kokusunun metabolik bir nedeni varsa, diş hekiminin yapabileceği çok az şey var; bu durumda beslenme şeklinizi değiştirmek zorundasınız. Oruçta enerji için ilk olarak vücuttaki depo karbonhidratlar (KH) kullanılır.