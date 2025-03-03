Ramazanda Ağız Kokusu Nasıl Giderilir? İşte Pratik Bir Çözüm
Ramazanda ağız kokusu nasıl giderilir?
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Uzmanlar, Ramazan'da ağız kokusunun çözümü ile ilgili açıklama yaptı. Toplumda ağız kokusu sıklığının yüzde 30 olduğuna dikkat çeken Bektaş, ağız kokusunun ağız ve nefesteki uçucu sülfür bileşiklerinin (USB) artması sonucu oluştuğunu belirtti.
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Ağız kokusunun yüzde 90'ının ağız içi sorunlardan kaynaklandığını ifade eden Uzmanlar, "Geri kalanı ise solunum sistemi, sindirim sistemi hastalıkları ve diğer az rastlanan nedenlere bağlı olarak oluşur. Ağız hijyenin bozulması sonucu ağızdaki USB üreten bakteriler artar.
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Ağız diş temizliği bunu önlemede önemli bir yere sahiptir. Ancak bu önlemlere rağmen 'ağız kokusu' devam ediyorsa o zaman tedavi gerektirebilir. Diş doktorunuz ilk profesyonel yardım alacağınız yer olmalıdır.
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Şayet burada herhangi bir sorun saptanmazsa diğer ağız, diş dışı nedenler araştırılmalıdır. Her insanda zaman zaman 'morning breath (sabah kokusu)' olabilir. Akşam tükürük salgısının azalması sonucu bakterilerin dil kökünde çoğalmasıyla 'morning breath' oluşur. Bu ağız bakımı ve özelikle dil kökünün temizlenmesi ile geçer" diye konuştu.
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"SAHURDA BOL FİBERLİ YİYECEK TÜKETİLMESİ ÖNEM TAŞIR"
Ağız kokusuna solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve bunlar dışındaki diyabet, vitamin eksikliklerinin de neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, açıklamalarına şöyle devam etti:"Son zamanlarda mide ülserine neden olan Helikobakter Pilori denilen mide mikrobu mideden bağımsız olarak ağız boşluğuna yerleşip diğer bakterilerle beraber ağız kokusuna neden olmaktadır. Ülser benzeri dispepsi yakınması olanlarda Helikobakter Pilorinin antibiyotik tedavisi ile ağız kokusu anlamlı şekilde geçmektedir.
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Oruç ağız salgılarının azalması ve dehidratasyon(su kaybı) ile ağızda USB üreten bakterilerin çoğalmasına neden olur. Eğer ağız kokusunun metabolik bir nedeni varsa, diş hekiminin yapabileceği çok az şey var; bu durumda beslenme şeklinizi değiştirmek zorundasınız. Oruçta enerji için ilk olarak vücuttaki depo karbonhidratlar (KH) kullanılır.
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KH depoları boşalınca, sonrasında yağlar yakılır buda ağız kokusuna neden olur. Çünkü yağ yakımı sonucu ağız kokusuna neden olan 'keton cisimcikler' oluşur. Bu nedenle sahurda enerjiyi yavaş yavaş vücuda veren yeterince Kompleks KH tüketimi önemlidir. Vejetaryen beslenme de ağız kokusunu azaltmaktadır. Sahurda bol fiberli yiyecek tüketilmesi önem taşır. Ağız kokusu yapacak besinlerden ve sigaradan kaçınılmalıdır."
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"VEJETARYEN BESLENME AĞIZ KOKUSUNU AZALTMAKTADIR"
Ağız kokusunu önlemenin en önemli yolunun ağız diş bakımı olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Oruçta açlığa bağlı tükürük salgılarının azalması, su kaybı ve uzun açlıkta meydana gelen keton cisimcikleri de ağız kokusunun oluşmasına katkıda bulunur. Diğer taraftan ağız ve diş dışı ağız kokusuna neden olan bahsi geçen hastalıklar akla gelmeli ve tedavi edilmelidir.
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Beslenme de sarımsak, soğan, turp gibi besinlerin alınmaması, yeterli kompleks karbonhidrat tüketimi, sahurda bol su içilmesi, gargara, karanfil, nane, maydanoz tüketilmesi; Baharat, çay, kahve ve süt tüketiminin sınırlanması, ağız kuruluğu yapan ilaçlardan kaçınılması, sigara içilmemesi, sahurda bol lifli havuç gibi yiyeceklerin tüketilmesi önem taşır. Vejetaryen beslenme ağız kokusunu azaltmaktadır" dedi.
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Beslenme de sarımsak, soğan, turp gibi besinlerin alınmaması, yeterli kompleks karbonhidrat tüketimi, sahurda bol su içilmesi, gargara, karanfil, nane, maydanoz tüketilmesi; Baharat, çay, kahve ve süt tüketiminin sınırlanması, ağız kuruluğu yapan ilaçlardan kaçınılması, sigara içilmemesi, sahurda bol lifli havuç gibi yiyeceklerin tüketilmesi önem taşır. Vejetaryen beslenme ağız kokusunu azaltmaktadır" dedi.