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Trafik Suçlarına Hapis Cezası Geliyor!

Yol kesen, drift atan, alkollü araç kullanana ağır cezalar...

  1. Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor. Pakette, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğine kastedenlere yönelik düzenlemeler de yer alacak. Drift atanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç kullananlara uygulanan cezalar artırılacak.

    Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor. Pakette, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğine kastedenlere yönelik düzenlemeler de yer alacak. Drift atanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç kullananlara uygulanan cezalar artırılacak.

  2. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI <p> Yeni yargı paketinde alkollü araç kullanma suçunda alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Düzenlemede, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalması da öngörülüyor. <p> Alkollü araç kullanma cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. <p> 47 bin 842 lira olan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 100 bin liraya yükseltilecek.

    ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI

    Yeni yargı paketinde alkollü araç kullanma suçunda alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Düzenlemede, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalması da öngörülüyor.

    Alkollü araç kullanma cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

    47 bin 842 lira olan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 100 bin liraya yükseltilecek.

  3. DRİFT ATMA CEZASI 80 BİN LİRA<p> Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına çıkarılacak. 60 gün ehliyeti geri alma cezası ise bir yıla yükseltilecek.

    DRİFT ATMA CEZASI 80 BİN LİRA

    Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına çıkarılacak. 60 gün ehliyeti geri alma cezası ise bir yıla yükseltilecek.

  4. MAKAS ATMA CEZASI 50 BİN LİRA<p> Makas atma cezası da pakette yer alıyor. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.

    MAKAS ATMA CEZASI 50 BİN LİRA

    Makas atma cezası da pakette yer alıyor. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.

  5. EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 40 BİN LİRA<p> Pakette ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

    EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 40 BİN LİRA

    Pakette ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

  6. AMBULANSA YOL VERMEME CEZASI 20 BİN LİRA <p> Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin 993 lira olan cezası 20 bin liraya yükseltiliyor.

    AMBULANSA YOL VERMEME CEZASI 20 BİN LİRA

    Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin 993 lira olan cezası 20 bin liraya yükseltiliyor.

  7. TRAFİKTE YOL KESMEYE 3 YIL HAPİS <p> Trafikte yol kesme suçu TCK?ya girecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

    TRAFİKTE YOL KESMEYE 3 YIL HAPİS

    Trafikte yol kesme suçu TCK?ya girecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

3 Mart 2025