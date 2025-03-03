Trafik Suçlarına Hapis Cezası Geliyor!

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI

Yeni yargı paketinde alkollü araç kullanma suçunda alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Düzenlemede, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalması da öngörülüyor.

Alkollü araç kullanma cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

47 bin 842 lira olan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 100 bin liraya yükseltilecek.