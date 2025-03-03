Sahur, İftar Fark Etmez! Bir Lokması Acıktırmayacak

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Bir lokması acıktırmayacak güçte, faydası dillere destan

  1. Gün içinde sık sık acıkmaktan şikâyet ediyorsanız, yanlış besinleri tüketiyor olabilirsiniz. Bazı yiyecekler hızla sindirilirken, bazıları ise uzun süre tokluk hissi sağlar. Özellikle Ramazan ayında tok kalmak için yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekir.

    Gün içinde sık sık acıkmaktan şikâyet ediyorsanız, yanlış besinleri tüketiyor olabilirsiniz. Bazı yiyecekler hızla sindirilirken, bazıları ise uzun süre tokluk hissi sağlar. Özellikle Ramazan ayında tok kalmak için yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekir.

  2. Yumurta <p> Yumurta, en doyurucu besinlerden biridir. İçeriğindeki yüksek protein sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kan şekerinizi dengeler. Kahvaltıda tükettiğiniz yumurta, gün boyu açlık krizlerine girmenizi önler. Özellikle haşlanmış yumurta, en doyurucu seçeneklerden biridir.

    Yumurta

    Yumurta, en doyurucu besinlerden biridir. İçeriğindeki yüksek protein sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kan şekerinizi dengeler. Kahvaltıda tükettiğiniz yumurta, gün boyu açlık krizlerine girmenizi önler. Özellikle haşlanmış yumurta, en doyurucu seçeneklerden biridir.

  3. Yulaf ezmesi <p> Yulaf ezmesi, yavaş sindirilen karbonhidratlar içerdiği için gün boyu enerji sağlar ve açlık hissini azaltır. Süt veya yoğurtla birlikte yiyerek besleyici ve tok tutan bir öğün elde edebilirsiniz.

    Yulaf ezmesi

    Yulaf ezmesi, yavaş sindirilen karbonhidratlar içerdiği için gün boyu enerji sağlar ve açlık hissini azaltır. Süt veya yoğurtla birlikte yiyerek besleyici ve tok tutan bir öğün elde edebilirsiniz.

  4. Avokado<p> Avokado, tek başına tüketildiğinde herhangi bir protein deposu olmayabilir. Ancak vücudumuz sağlıklı yağlara da ihtiyaç duyar. Bu yağlar açısından zengin olan avokado midede de uzun süre kalabilir. Tam buğday ekmeği üzerine ezerek tüketebilirsiniz.

    Avokado

    Avokado, tek başına tüketildiğinde herhangi bir protein deposu olmayabilir. Ancak vücudumuz sağlıklı yağlara da ihtiyaç duyar. Bu yağlar açısından zengin olan avokado midede de uzun süre kalabilir. Tam buğday ekmeği üzerine ezerek tüketebilirsiniz.

  5. Yoğurt<p> Tıpkı avokadoda olduğu gibi yoğurdun da tok tutacağı düşünülmese bile bu takviyelerin temel amaçları vücudunuzu dengelemektir. Probiyotik içeriği sayesinde bağırsaklarınıza destek olan yoğurt aynı zamanda tok tutar. Özellikle sahurda bir kâse yoğurt yiyebilirsiniz.

    Yoğurt

    Tıpkı avokadoda olduğu gibi yoğurdun da tok tutacağı düşünülmese bile bu takviyelerin temel amaçları vücudunuzu dengelemektir. Probiyotik içeriği sayesinde bağırsaklarınıza destek olan yoğurt aynı zamanda tok tutar. Özellikle sahurda bir kâse yoğurt yiyebilirsiniz.

  6. Badem <p> Sağlıklı yağlar içeren bu kuruyemiş, protein ve lif zenginidir. Sahurda bir avuç badem yemek, gün içinde kan şekerinizi dengeleyerek açlık hissinizi azaltır. Ancak fazla tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Kalorisi yüksek olduğu için kilo aldırdığının farkına varmayabilirsiniz.

    Badem

    Sağlıklı yağlar içeren bu kuruyemiş, protein ve lif zenginidir. Sahurda bir avuç badem yemek, gün içinde kan şekerinizi dengeleyerek açlık hissinizi azaltır. Ancak fazla tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Kalorisi yüksek olduğu için kilo aldırdığının farkına varmayabilirsiniz.

  7. Nohut<p> Bitkisel proteinlerin gözdesi olan nohut, sahurda tercih edebileceğiniz bir besin olabilir. Klasik sahur öğünlerinden sıkıldıysanız nefis bir nohutlu salata hazırlayabilirsiniz. Kilo verme sürecindeyseniz sağlıklı bir eşlikçi olacaktır. Özellikle nohut salatası veya humus gibi pratik tariflerle sahurda tüketebilirsiniz.

    Nohut

    Bitkisel proteinlerin gözdesi olan nohut, sahurda tercih edebileceğiniz bir besin olabilir. Klasik sahur öğünlerinden sıkıldıysanız nefis bir nohutlu salata hazırlayabilirsiniz. Kilo verme sürecindeyseniz sağlıklı bir eşlikçi olacaktır. Özellikle nohut salatası veya humus gibi pratik tariflerle sahurda tüketebilirsiniz.

  8. Chia tohumu, tam buğday ekmeği<p> Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmek, kan şekerinizin düşmesini engelleyebilir. Sahurda peynir, yumurta veya avokadoyla birlikte tüketebilirsiniz. Chia tohumu ise suyla birleştiğinde jel kıvamına gelerek midede uzun süre tokluk bırakır.

    Chia tohumu, tam buğday ekmeği

    Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmek, kan şekerinizin düşmesini engelleyebilir. Sahurda peynir, yumurta veya avokadoyla birlikte tüketebilirsiniz. Chia tohumu ise suyla birleştiğinde jel kıvamına gelerek midede uzun süre tokluk bırakır.

3 Mart 2025