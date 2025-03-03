Sahur, İftar Fark Etmez! Bir Lokması Acıktırmayacak
Bir lokması acıktırmayacak güçte, faydası dillere destan
-
Gün içinde sık sık acıkmaktan şikâyet ediyorsanız, yanlış besinleri tüketiyor olabilirsiniz. Bazı yiyecekler hızla sindirilirken, bazıları ise uzun süre tokluk hissi sağlar. Özellikle Ramazan ayında tok kalmak için yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekir.
-
Yumurta
Yumurta, en doyurucu besinlerden biridir. İçeriğindeki yüksek protein sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kan şekerinizi dengeler. Kahvaltıda tükettiğiniz yumurta, gün boyu açlık krizlerine girmenizi önler. Özellikle haşlanmış yumurta, en doyurucu seçeneklerden biridir.
-
Yulaf ezmesi
Yulaf ezmesi, yavaş sindirilen karbonhidratlar içerdiği için gün boyu enerji sağlar ve açlık hissini azaltır. Süt veya yoğurtla birlikte yiyerek besleyici ve tok tutan bir öğün elde edebilirsiniz.
-
Avokado
Avokado, tek başına tüketildiğinde herhangi bir protein deposu olmayabilir. Ancak vücudumuz sağlıklı yağlara da ihtiyaç duyar. Bu yağlar açısından zengin olan avokado midede de uzun süre kalabilir. Tam buğday ekmeği üzerine ezerek tüketebilirsiniz.
-
Yoğurt
Tıpkı avokadoda olduğu gibi yoğurdun da tok tutacağı düşünülmese bile bu takviyelerin temel amaçları vücudunuzu dengelemektir. Probiyotik içeriği sayesinde bağırsaklarınıza destek olan yoğurt aynı zamanda tok tutar. Özellikle sahurda bir kâse yoğurt yiyebilirsiniz.
-
Badem
Sağlıklı yağlar içeren bu kuruyemiş, protein ve lif zenginidir. Sahurda bir avuç badem yemek, gün içinde kan şekerinizi dengeleyerek açlık hissinizi azaltır. Ancak fazla tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Kalorisi yüksek olduğu için kilo aldırdığının farkına varmayabilirsiniz.
-
Nohut
Bitkisel proteinlerin gözdesi olan nohut, sahurda tercih edebileceğiniz bir besin olabilir. Klasik sahur öğünlerinden sıkıldıysanız nefis bir nohutlu salata hazırlayabilirsiniz. Kilo verme sürecindeyseniz sağlıklı bir eşlikçi olacaktır. Özellikle nohut salatası veya humus gibi pratik tariflerle sahurda tüketebilirsiniz.
-
Chia tohumu, tam buğday ekmeği
Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmek, kan şekerinizin düşmesini engelleyebilir. Sahurda peynir, yumurta veya avokadoyla birlikte tüketebilirsiniz. Chia tohumu ise suyla birleştiğinde jel kıvamına gelerek midede uzun süre tokluk bırakır.