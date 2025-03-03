Sahur, İftar Fark Etmez! Bir Lokması Acıktırmayacak

Avokado

Avokado, tek başına tüketildiğinde herhangi bir protein deposu olmayabilir. Ancak vücudumuz sağlıklı yağlara da ihtiyaç duyar. Bu yağlar açısından zengin olan avokado midede de uzun süre kalabilir. Tam buğday ekmeği üzerine ezerek tüketebilirsiniz.