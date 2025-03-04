Osmanlı'nın Geleneksel Tatlısı Güllaç Nasıl Yapılır?

Adını, içine eklenen gül suyu aromasından aldığı düşünülen güllaç, tarih boyunca saray mutfağında da önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde geleneksel tarife sadık kalınarak yapılsa da fıstıklı, çikolatalı veya meyveli gibi farklı versiyonları da bulunmaktadır. Geleneksel güllacı modern bir dokunuşla buluşturmak isteyenler için çikolatalı güllaç, hem hafifliği hem de lezzetiyle harika bir alternatif! Klasik tarifin aksine, sütlü çikolata veya kakao eklenerek hazırlanan bu versiyon, tatlı krizlerine nefis bir çözüm sunuyor. İşte adım adım çikolatalı güllaç tarifi!