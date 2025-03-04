Osmanlı'nın Geleneksel Tatlısı Güllaç Nasıl Yapılır?
Çikolatalı Güllaç tarifi
-
Güllaç, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, özellikle Ramazan ayında tercih edilen hafif ve sütlü bir tatlıdır. Güllaç yaprakları olarak bilinen ince nişastalı yufkaların süt ve şekerle ıslatılmasıyla hazırlanır. Genellikle ceviz içiyle zenginleştirilir ve üzeri nar taneleriyle süslenerek servis edilir. Hafif ve ferahlatıcı bir tatlı olduğu için iftar sofralarında sıkça yer alır.
-
Adını, içine eklenen gül suyu aromasından aldığı düşünülen güllaç, tarih boyunca saray mutfağında da önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde geleneksel tarife sadık kalınarak yapılsa da fıstıklı, çikolatalı veya meyveli gibi farklı versiyonları da bulunmaktadır. Geleneksel güllacı modern bir dokunuşla buluşturmak isteyenler için çikolatalı güllaç, hem hafifliği hem de lezzetiyle harika bir alternatif! Klasik tarifin aksine, sütlü çikolata veya kakao eklenerek hazırlanan bu versiyon, tatlı krizlerine nefis bir çözüm sunuyor. İşte adım adım çikolatalı güllaç tarifi!
-
ÇİKOLATA GÜLLAÇ TARİFİ
Malzemeler:
10 yaprak güllaç 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 100 gr bitter veya sütlü çikolata (eritilmiş) 1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı) 1 su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz içi 1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
Üzeri için:
Bitter veya sütlü çikolata rendesi Antep fıstığı veya fındık kırıkları Çilek veya muz dilimleri (isteğe bağlı)
-
ÇİKOLATALI GÜLLAÇ YAPIM AŞAMALARI
Sütlü Karışımı Hazırlayın:
Sütü bir tencereye alın, üzerine toz şekeri ekleyerek karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte ısıtın. Daha sonra içerisine eritilmiş çikolata ve kakao ekleyerek iyice karıştırın. Karışımın çok sıcak olmamasına dikkat edin, ılık olması yeterlidir.
Güllaç Yapraklarını Islatın:
Geniş bir tepsiye ilk güllaç yaprağını yerleştirin. Üzerine çikolatalı sütlü karışımdan dökün. Her yaprağın arasına aynı işlemi uygulayarak 5 yaprak serin.
İç Harcı Ekleyin:
5. katmanı serdikten sonra içine dövülmüş fındık veya ceviz serpin. Ardından kalan güllaç yapraklarını da tek tek sütle ıslatarak yerleştirmeye devam edin. Çikolatalı güllacı buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis ederseniz daha lezzetli olur.
-
Son Dokunuşlar:
Kalan sütü tatlının her yerine gelecek şekilde dökün ve yaklaşık 20-30 dakika boyunca sütü çekmesini bekleyin.
Servis:
Tatlının üzerine çikolata rendesi serpiştirin. Antep fıstığı, fındık kırıkları veya meyve dilimleri ile süsleyerek soğuk servis yapın.
Püf Noktaları:
Daha yoğun bir çikolata aroması için süte ekstra kakao ekleyebilirsiniz. Güllaç yapraklarının kırılmaması için süt çok sıcak olmamalıdır.