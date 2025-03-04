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Ay'a Tarihi İniş

ABD'li özel bir şirket, geliştirdiği uzay aracını Ay'a indirmeyi başardı.

  1. Firefly Aerospace firması "Blue Ghost Mission 1" adlı uzay aracını sorunsuz şekilde Ay yüzeyine indirdi. Texas merkezli şirketin aracı Ay'ın kuzeydoğusundaki bir kratere indi. Uzay aracında 10 farklı bilimsel ekipman bulunuyor.

    Firefly Aerospace firması "Blue Ghost Mission 1" adlı uzay aracını sorunsuz şekilde Ay yüzeyine indirdi. Texas merkezli şirketin aracı Ay'ın kuzeydoğusundaki bir kratere indi. Uzay aracında 10 farklı bilimsel ekipman bulunuyor.

  2. Bunlar arasında Ay toprağı analiz eden bir cihaz, radyasyona dayanıklı bir bilgisayar ve bir de navigasyon sistemleri için test ekipmanı bulunuyor.

    Bunlar arasında Ay toprağı analiz eden bir cihaz, radyasyona dayanıklı bir bilgisayar ve bir de navigasyon sistemleri için test ekipmanı bulunuyor.

  3. NASA, özel şirketlerin geliştirdiği teknolojileri kullanarak önümüzdeki yıllarda, insanlı Ay görevleri için altyapı oluşturmayı hedefliyor.

    NASA, özel şirketlerin geliştirdiği teknolojileri kullanarak önümüzdeki yıllarda, insanlı Ay görevleri için altyapı oluşturmayı hedefliyor.

  4. Geçtiğimiz yıl 22 Şubat'ta Intuitive Machines firması tarafından üretilen bir uzay aracı Ay'a inmeyi başarmıştı. Bu, özel şirkete ait bir uzay aracıyla Ay'a yapılan ilk iniş olarak tarihe geçmişti.

    Geçtiğimiz yıl 22 Şubat'ta Intuitive Machines firması tarafından üretilen bir uzay aracı Ay'a inmeyi başarmıştı. Bu, özel şirkete ait bir uzay aracıyla Ay'a yapılan ilk iniş olarak tarihe geçmişti.

4 Mart 2025