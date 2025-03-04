İşte Genç Kalmanın Sırrı 'Kaya Koruğu' Faydaları
Bir damlası bile cildi yeniliyor!
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Kaya koruğu Akdeniz ve Ege bölgesinin deniz kenarlarında yetişen ekşi ve baharatlı bir bitkidir. Safrayı düzenleyen ve egzama, sivilce, siğil gibi cilt sorunlarına da iyi gelir. Ayrıca içeriğinde C vitamini sayesinde ülser, mide ekşimesi gibi sorunları gidermeye iyi gelir. Kozmetik sektöründe de kullanılan kaya koruğu faydaları saymakla bitmiyor. İşte gizli hazine kaya koruğu ile ilgili bilgiler...
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Kaya koruğu faydaları nelerdir?
Ekşi severlerin en sevdiği bitkilerden biri olan kaya koruğu aynı zamanda baharatlı bir yapıya sahiptir. Yüksek bir şifa kaynağı olan kaya koruğu bağırsak yaralarının iyileşmesine ve bağırsak kurdu sorunlarının giderilmesine yarar. Şiddetli ishal sorunu yaşayan kişiler için de kesin tedavi yöntemlerinden biridir.
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Ülser ve mide ekşimesi gibi sorunların giderilmesine yardım eder.
Diş eti sorunlarına karşı çözüm yolu olarak kullanılır.
İştah açar.
İltihaplı hastalıklardan olan fistül, yanık yaraları ve egzama gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar.
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Derinin keratonik yapısını bozmadan ağrı kesici etkisi yaratır.
Egzama, nasır ve cilt iltihabı tedavilerinde sıkça kullanılır.
Kaya koruğunun suyuyla pansuman yapılması halinde siğiller yok olur.
Hücre yenileyici özelliği olması cildin onarılmasını ve yenilmesini sağlar.
İshal ve bağırsak yaralarına iyi gelir.
Vücudu kuvvetlendirerek enerji verir, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
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Safrayı düzenler.
Kadınlardaki kötü rahim akıntılarının kesilmesini sağlar.
Dış ve iç guatr için oldukça faydalı etkilere sahiptir.
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Kollajen görevi üstlenir!
Kaya koruğu özü A vitamini içerir. Kollajen ve hyaluronik asit üretimini teşvik eder ve cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Cilt daha pürüzsüz hale gelir, yüz hatları daha belirgin hale gelir ve cilt sağlıklı, yenilenmiş bir ışıltıya kavuşur.
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Denizdeki aktif madde aynı zamanda inflamatuar reaksiyonları hafifletmeye de yardımcı olur. İnsan derisi kök hücrelerini aktive edici özelliği bulunan kaya koruğundan özütünü elde etmek mümkündür. Bu özüt cilt direncini destekler, cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder ve cilt dokusunu güçlendirir.
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Kaya Koruğu Nerede Yetişir?
Akdeniz ve Ege bölgesinin kayalık bölgelerinde dört mevsim boyunca kaya koruğu yetişir. Denize bakan yamaçlarda bulunan kaya koruğunun ekonomik değeri de oldukça yüksektir. Deniz kenarlarından ya da kumluk arazilerden toplanan kaya koruğu haziran ve eylül aylarında daha çok bulunurken kış aylarında daha az toplanır. Taze olarak kaya koruğunu semt pazarlarında, market ve manavlarda bulmak mümkündür. Kaya koruğunu direkt bitki olarak ya da turşu halinde de marketlerde bulabilirsiniz.
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Kaya Koruğu Nasıl Tüketilir?
Tuzlu ve ekşi bir tada sahip olan kaya koruğunun yapraklarından genellikle turşu yapılır. Turşu yaparken üzüm sirkesini mutlaka kullanmak gerekir ve üst kısımlara da zeytinyağı koyarak kavanozun içine hava dolması engellenir. Turşu yapmak için ağzı kapalı kavanozu 15 gün boyunca serin bir yerde bekletmek gerekir.
Sonrasında meze ya da direkt turşu olarak tüketebilirsiniz. Kaya koruğu çiğ olarak pek tüketilmeyen bir bitkidir. Kaya koruğunu haşlayarak maydanoz, limon ve dereotu ile beraber bir salata yapabilirsiniz. Baharatlı bir tadı olduğu için birçok yemeğin yanına da yakışır. Özellikle içki yanında meze olarak ya da Balık yemeklerinde kaya koruğu tüketilebilir. Halk arasında ilaç olarak da kullanılan kaya koruğunun toplanan yapraklarından çay da yapılabilir. Kaya koruğunun yapraklarından merhem de yapabilirsiniz. Eğer kaya koruğunun çayını tüketmek isterseniz günde 3 bardaktan daha sonra tüketmemeniz gerekir.
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Meze ve salata: Sarımsaklı ve zeytinyağlı mezesini Kaya Koruğu otunu haşlayarak yapabilirsiniz. Eğer salata yapmak isterseniz kuru soğan sarımsak, tuz ve haşlanmış kaya koruğunu karıştırabilirsiniz. Hafif ve lezzetli bir tada sahip olan bu salata zeytinyağlı olmasından dolayı sıkça tüketilir.
Turşu: Kaya koruğunu yıkayarak tuzlu su ile beraber 5 dakika haşlamanız ve sonrasında süzerek soğumaya bırakmanız gerekir. Sarımsakları soyarak sirke, zeytinyağı ve tuz ile beraber haşlanmış olan kaya koruğunu bir kavanoza koyarak üzerine bitkinin suyunu da ekleyebilirsiniz. Kavanozun kapağını kapatarak turşu haline gelmesi için 15 gün bekletiniz.
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Çay: Çay yaparken küçük bir kaya koruğunu demliğe koyarak üzerine 400 ml su ekleyerek kaynamaya bırakmanız gerekir. Hafif zehirli bir bitki olduğu için çayını 2-3 bardaktan daha fazla tüketmemek gerekir.