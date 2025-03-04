İşte Genç Kalmanın Sırrı 'Kaya Koruğu' Faydaları

Kaya Koruğu Nasıl Tüketilir?

Tuzlu ve ekşi bir tada sahip olan kaya koruğunun yapraklarından genellikle turşu yapılır. Turşu yaparken üzüm sirkesini mutlaka kullanmak gerekir ve üst kısımlara da zeytinyağı koyarak kavanozun içine hava dolması engellenir. Turşu yapmak için ağzı kapalı kavanozu 15 gün boyunca serin bir yerde bekletmek gerekir.

Sonrasında meze ya da direkt turşu olarak tüketebilirsiniz. Kaya koruğu çiğ olarak pek tüketilmeyen bir bitkidir. Kaya koruğunu haşlayarak maydanoz, limon ve dereotu ile beraber bir salata yapabilirsiniz. Baharatlı bir tadı olduğu için birçok yemeğin yanına da yakışır. Özellikle içki yanında meze olarak ya da Balık yemeklerinde kaya koruğu tüketilebilir. Halk arasında ilaç olarak da kullanılan kaya koruğunun toplanan yapraklarından çay da yapılabilir. Kaya koruğunun yapraklarından merhem de yapabilirsiniz. Eğer kaya koruğunun çayını tüketmek isterseniz günde 3 bardaktan daha sonra tüketmemeniz gerekir.