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Google'ın En Zor Mülakat Sorusu

Doğru yanıtlayabilen yok!

  1. Global dijital şirketler arasında çoğunlukla zirvedeki yerini koruyan Google'ın mülakatlarında sorduğu sıradışı sorulardan biri sosyal medyada gündem oldu. Adayların doğru yanıt vermekte zorlandığı o soru yanıtıyla şaşırttı.

    Global dijital şirketler arasında çoğunlukla zirvedeki yerini koruyan Google'ın mülakatlarında sorduğu sıradışı sorulardan biri sosyal medyada gündem oldu. Adayların doğru yanıt vermekte zorlandığı o soru yanıtıyla şaşırttı.

  2. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve tek bir tuşla tüm sorularımıza yanıt bulduğumuz "Google", mülakatlarında sorduğu sorularla adeta beyin fırtınası yaşatıyor.

    Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve tek bir tuşla tüm sorularımıza yanıt bulduğumuz "Google", mülakatlarında sorduğu sorularla adeta beyin fırtınası yaşatıyor.

  3. Adaylarının sınırlarını zorlamayı seven ve sıradışı sorular soran Google'ın bir sorusu var ki neredeyse herkes yanlış yanıt veriyor. Bakın o soru neymiş...

    Adaylarının sınırlarını zorlamayı seven ve sıradışı sorular soran Google'ın bir sorusu var ki neredeyse herkes yanlış yanıt veriyor. Bakın o soru neymiş...

  4. "Bir bozuk para büyüklüğüne küçültüldünüz ve yüksek bir blenderın içine atıldınız. Blender 60 saniye içinde çalışmaya başlayacak. Kaçmak için ne yapmalısınız?"

    "Bir bozuk para büyüklüğüne küçültüldünüz ve yüksek bir blenderın içine atıldınız. Blender 60 saniye içinde çalışmaya başlayacak. Kaçmak için ne yapmalısınız?"

  5. GENELLİKLE "ZIPLARIM" YANITI TERCİH EDİLİYOR Basit gibi görünen ancak bakıldığında pek çok seçeneğin içerisinde kalmanıza neden olacak bu soruya genellikle "zıplarım" yanıtı geliyor. Ancak blenderın duvarları, küçültülen bir insan için yaklaşık 15 kat daha yüksek olur ki bu, 8 katlı bir binayı aşmak anlamına gelir.

    GENELLİKLE "ZIPLARIM" YANITI TERCİH EDİLİYOR Basit gibi görünen ancak bakıldığında pek çok seçeneğin içerisinde kalmanıza neden olacak bu soruya genellikle "zıplarım" yanıtı geliyor. Ancak blenderın duvarları, küçültülen bir insan için yaklaşık 15 kat daha yüksek olur ki bu, 8 katlı bir binayı aşmak anlamına gelir.

  6. PEKİ, DOĞRU CEVAP NE? 17. yüzyıl bilim insanı Alfonso Borelli, farklı boyutlardaki hayvanların yaklaşık aynı yüksekliğe zıplayabildiğini fark etmiş ve hayvan türlerinin vücut ağırlıkları ve boyutları değişse de ortalama 1.2 metre yükseğe sıçrayabileceği sonucuna ulaşmıştı. Bunun nedeni, kasların ürettiği enerjinin vücut kütlesine göre ölçeklenmesi.

    PEKİ, DOĞRU CEVAP NE? 17. yüzyıl bilim insanı Alfonso Borelli, farklı boyutlardaki hayvanların yaklaşık aynı yüksekliğe zıplayabildiğini fark etmiş ve hayvan türlerinin vücut ağırlıkları ve boyutları değişse de ortalama 1.2 metre yükseğe sıçrayabileceği sonucuna ulaşmıştı. Bunun nedeni, kasların ürettiği enerjinin vücut kütlesine göre ölçeklenmesi.

  7. İngiltere Lincoln Üniversitesi'nden böcek hareketleri uzmanı Profesör Gregory Sutton'a göre; bir insanın boyutu küçültüldüğünde kas-kütle oranı değişmektedir ve görece daha güçlü hale gelmektedir. Bu da normalden çok daha yükseğe zıplayabilme oranını ortaya koyuyor ama bu ihtimal de çözüm yolu olarak görünmüyor.

    İngiltere Lincoln Üniversitesi'nden böcek hareketleri uzmanı Profesör Gregory Sutton'a göre; bir insanın boyutu küçültüldüğünde kas-kütle oranı değişmektedir ve görece daha güçlü hale gelmektedir. Bu da normalden çok daha yükseğe zıplayabilme oranını ortaya koyuyor ama bu ihtimal de çözüm yolu olarak görünmüyor.

  8. Bu sorunun en doğru yanıtının "katapult tekniği" olduğu iddia ediliyor. Profesör Sutton, bir lastik bant yardımıyla kendini fırlatmanın en iyi kaçış yolu olduğunu öne sürüyor. Yaylı sistemlerle çalışan böceklerin sıçrama mekanizmasını anımsatan bu yönteme göre bir yay veya esnek bir cisim kullanarak fırlamak, kas gücüyle zıplamaktan çok daha verimli olabilir.

    Bu sorunun en doğru yanıtının "katapult tekniği" olduğu iddia ediliyor. Profesör Sutton, bir lastik bant yardımıyla kendini fırlatmanın en iyi kaçış yolu olduğunu öne sürüyor. Yaylı sistemlerle çalışan böceklerin sıçrama mekanizmasını anımsatan bu yönteme göre bir yay veya esnek bir cisim kullanarak fırlamak, kas gücüyle zıplamaktan çok daha verimli olabilir.

  9. İddiaya göre; blenderın metal bıçaklarını eğip bir yay gibi kullanabilir ya da bir lastik bant yardımıyla kendinizi fırlatabilirseniz doğru kaçış yöntemini seçmiş olabilirsiniz.

    İddiaya göre; blenderın metal bıçaklarını eğip bir yay gibi kullanabilir ya da bir lastik bant yardımıyla kendinizi fırlatabilirseniz doğru kaçış yöntemini seçmiş olabilirsiniz.

5 Mart 2025