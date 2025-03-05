Google'ın En Zor Mülakat Sorusu

Bu sorunun en doğru yanıtının "katapult tekniği" olduğu iddia ediliyor. Profesör Sutton, bir lastik bant yardımıyla kendini fırlatmanın en iyi kaçış yolu olduğunu öne sürüyor. Yaylı sistemlerle çalışan böceklerin sıçrama mekanizmasını anımsatan bu yönteme göre bir yay veya esnek bir cisim kullanarak fırlamak, kas gücüyle zıplamaktan çok daha verimli olabilir.