Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol?un
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Kariyerinin yanı sıra sosyal medyada ortaya atılan "Çaycı Hüseyin öldü" iddialarıyla da zaman zaman gündem olan Alpaslan Özmol bu tür haberlerle sıkça karşılaşıyor ve sosyal medyada 'ölmedim' şeklinde açıklamalar yapıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Alpaslan Özmol, son olarak paylaştığı hikayeyle tekrardan gündeme geldi.
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Özmol, kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.
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5 Mart 2025