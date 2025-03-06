Çay Pansumanının İnanılmaz Etkileri

Papatya ve rezene çayı, kırmızı göz belirtilerini hafifletmek için kullanılır, ancak bu durumun tedavisi için bu çayların kullanımını destekleyen sınırlı bilimsel kanıt vardır. Bu çaylar, gözünüzden akan fazla sıvıyı çıkarmaya yardımcı olabilir. Ayrıca şişlik ve tahrişleri rahatlatabilirler.