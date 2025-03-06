Dünyanın En Büyük Elektrikli Feribotu
143 metre uzunluğunda, 200 otomobil kapasiteli
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DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova?da Türk tersanesi tarafından üretilen ve çevre dostu teknolojisiyle dikkat çeken dünyanın en büyük elektrikli feribotunun, Norveç sularında hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, ?Türk tersanelerimiz artık yalnızca kendi filomuzu değil, dünya denizciliğini de şekillendiren projelere imza atıyor. Çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz.? ifadelerini kullandı.
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143 METRE UZUNLUĞUNDA 2021 yılında Norveç?e ihraç edilen feribot, 143 metre uzunluğu, 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 tır taşıma ile kendi sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı.
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KARBON SALINIMINI YÜZDE 80 AZALTIYOR Uraloğlu, ?Tamamen Lityum ION bataryalarla çalışan feribotun çevreci yapısıyla karbon salınımını yüzde 80 oranında azaltıyor. Yalova?da imal edilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu, Oslo Fiyordu?nda hizmet veriyor.? açıklamasında bulundu.
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TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN İMZASI Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir ve yeşil denizcilik hedeflerine vurgu yaparak, ?Daha az yakıt tüketen, doğayı koruyan ve enerji verimliliğini artıran gemilerle dünya denizlerinde Türk mühendisliğinin imzasını görüyoruz.? dedi.
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EN YÜKSEK BATARYA KAPASİTELİ ARAÇLARDAN BİRİ Feribotun teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, yolcu feribotları arasında 4,3 MW ile en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan feribotun yolcu indirme-bindirme esnasında hızlı şarj olabilme özelliğine sahip olduğunu ve bu sayede operasyonel verimliliği maksimum seviyeye çıkardığını belirtti. Dünyanın en büyük elektrikli feribotunda Türk imzası: 143 metre uzunluğunda, 200 otomobil kapasiteli - 6
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"TÜRKİYE HEDEFLERE HIZLA İLERLİYOR" Son olarak yeşil dönüşüm ve çevre dostu ulaşım politikalarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ?Denizcilikte geleceğin teknolojilerini yakından takip ederek, ülkemizin deniz taşımacılığındaki gücünü her geçen gün artırıyoruz. Türkiye, sürdürülebilir denizcilik hedeflerine hızla ilerliyor.? dedi.