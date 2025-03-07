2025 DGS Başvuruları Ne Zaman Alınmaya Başlayacak?
ÖSYM DGS başvuru takvimi
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2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tarih araştırmaları yoğunlaştı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, 2025 ÖSYM DGS başvuru takvimi...
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2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DGS başvuruları bu yıl; 21 Mayıs'da başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
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2025 DGS SINAV VE SONUÇ TARİHİ 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen DGS, 20 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin ardından DGS sonuçlarını 11 Eylül'de ilan edecek.
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2025 DGS OTURUMUNA KİMLER KATILABİLİR? DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranıyor. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilir.