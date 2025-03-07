İftardan Hemen Sonra Çay Ve Kahve İçenler Dikkat!

Hemen hemen her evde iftardan sonra ya kahve ya da çay hazırdır. Hatta bazı insanlar daha sofra kuruluyken çay içer. Tiryaki olan bu insanları uzmanlar uyardı. İftardan hemen sonra içilen çay ve kahvenin vücutta neden olduğu olumsuz durumları sıraladı.