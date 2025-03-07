Ünlü Oyuncu Anne Oldu

"İSİMLE İLGİLİ FİKİRLER VAR" İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti. İsim konusunda fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediğini belirten Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" dedi.