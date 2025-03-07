Ünlü Oyuncu Anne Oldu
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu oğullarını kucaklarına aldı
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Kara Sevda, Fatih Harbiye, Serfirin Kırzı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül anne oldu.
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünyaevine girmişti. Doğulu çifti ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Birsen Altuntaş'ına haberine göre, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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"İSİMLE İLGİLİ FİKİRLER VAR" İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti. İsim konusunda fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediğini belirten Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" dedi.
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"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM" Atagül, geçtiğimiz aylarda da "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.