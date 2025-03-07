Steam İlkbahar İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?
İndirim takvimi duyuruldu
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Dijital oyun dünyasının en büyük platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği indirim dönemleriyle oyunseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu indirim dönemleri, oyuncuların sevdikleri oyunları çok daha uygun fiyatlarla satın almalarını sağlarken, aynı zamanda oyun kütüphanelerini genişletme şansı da veriyor. Mart ayında gerçekleşen Steam İlkbahar İndirimleri, oyunseverlere baharın gelişini büyük indirimlerle kutlama fırsatı sunar. Özellikle indie oyunlar ve çeşitli bağımsız yapımların uygun fiyatlarla satışa sunulduğu bu dönem, yılın diğer büyük indirimlerine kıyasla daha kısa sürse de cazip fırsatlar içerir.
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STEAM İNDİRİM TARİHLERİ Dijital oyun platformu Steam, 2025 yılı İlkbahar İndirimleri'ni 13-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu. Bu dönemde, birçok popüler oyunda %90'a varan indirimler oyun tutkunlarını bekliyor. Ayrıca, 24-31 Mart tarihleri arasında Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali de düzenlenecek.
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STEAM İNDİRİMLERİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ? İstek Listesi Kullanın: İndirim dönemlerinde hangi oyunların fiyatlarının düştüğünü görmek için oyunları önceden istek listenize ekleyin. Fiyat Takibi Yapın: Oyunların geçmiş indirim fiyatlarını inceleyerek en uygun fırsatları yakalamak için üçüncü parti fiyat takip sitelerini kullanabilirsiniz.
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Paket ve Koleksiyonları İnceleyin: Bazı oyunlar, seriler veya DLC?ler paket olarak daha uygun fiyatlara sunulabilir. Bütçenizi Planlayın: Büyük indirim dönemlerinde cazip fiyatlar karşısında fazla harcama yapmamak için bütçenizi önceden belirleyin.