Kız Kardeşi: "Senden Korkmuyorum"
Özcan Deniz'in kız kardeşinden zehir zemberek sözler!
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Günlerdir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ilgili canlı yayında abisi Ercan Deniz herkesi şaşırtan iddialarda bulunmuştu. Yapılan iddiaların ardından bu defa kız kardeşi Sibel Semerci'den herkesi şaşırtan çıkış geldi.
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"İmar kirliliğine neden olmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün ifade veren Deniz "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık" diyerek ailesine rest çekmişti.
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ÇADIR KURUP OTURACAĞIM DEMİŞTİ "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." dedi.
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ŞOKE EDEN İDDİLARDA BULUNDU Hem menajeri hem de abisi olan Ercan Deniz canlı yayında Özcan Deniz ile ilgili şoke eden iddialarda bulunmuştu. Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş... Benim hakkında sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter... Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuşmuştu.
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KIZ KARDEŞİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER Özcan Deniz'in kız kardeşi de kavgaya dahil oldu ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Özcan Deniz'e destek olan Semerci Ercan Deniz'in televizyon programlarında ailesine hakaret ettiğini ve maddi çıkarlar uğruna aile bağlarını hiçe saydığını iddia etti. Özellikle annelerini manipüle ettiğini öne sürdü.
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"KENDİNİ KAYBETMİŞ ŞAHISA SÖYLECEKLERİM VAR" Semerci, "Şerefi ve namusu üzerine bir daha konuşmayacağına yemin eden biri, nasıl olur da ilk fırsatta ailesini hedef alır?Bir zamanlar evimizin büyüğü , atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleceklerim var diyerek tepkisini dile getirdi.
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Özcan Deniz'in zor zamanlar geçirdiğini belirten Semerci, "Benim abimin yanında durmamı yanlış anlamışsın, maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar şaşırmışsın!" ifadeleriyle, aile içindeki tartışmaların mal paylaşımıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
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"Normal olan kardeşlerinin yanında olmaktır ama sen her şeyi maddi bir hesap gibi görüyorsun" diyen Semerci, Ercan Deniz'in aile içinde baskı kurduğunu ve tehditlerde bulunduğunu iddia etti.
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Özcan Deniz'in yanı sıra diğer kardeşlerinin de korku içinde olduğunu vurgulayan Semerci, "Tehditlerine rağmen ne Özcan Deniz'i ne de küçük kız kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Senden korkmuyorum!" diyerek sert çıktı.