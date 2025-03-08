Kız Kardeşi: "Senden Korkmuyorum"

ŞOKE EDEN İDDİLARDA BULUNDU Hem menajeri hem de abisi olan Ercan Deniz canlı yayında Özcan Deniz ile ilgili şoke eden iddialarda bulunmuştu. Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş... Benim hakkında sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter... Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuşmuştu.