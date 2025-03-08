Turistik Doğu Ekspresi İle Karlı Ovalarda Masalsı Yolculuk

Molanın ardından seferine devam eden tren, Pasinler'deki Hasankale İstasyonu ile Köprüköy ilçesindeki tarihi Çobandere Köprüsü'nün yanından geçerek son durağı Kars'a ulaşıyor.

Burada yaklaşık 3 saat mola veren trenden inen misafirler, yaptıkları gezintiyle şehrin kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfediyor.

Sezonun ilk seferine 23 Aralık 2024'te başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Ankara'dan seferine başlayan tren, beyaz örtüyle kaplı ovalar ve vadilerden ilerleyerek yolcularına eşsiz manzaralar arasında keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net