Yaşlılarda Uykusuzluğu Bitirecek Egzersiz
Uyku uzmanlarına göre, dambıl ve halter gibi kas geliştirme veya direnç tarzı antrenmanlar, kişinin uykuya dalma yeteneğini büyük ölçüde artırabilir.
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Yeni bir araştırma, yaşlı insanlarda uykusuzluğu önlemek için yeni bir yaklaşımı ortaya koydu: Ağırlık kaldırmak. Uyku uzmanlarına göre, dambıl ve halter gibi kas geliştirme veya direnç tarzı antrenmanlar, kişinin uykuya dalma yeteneğini büyük ölçüde artırabilir. Yaşlılar için tempolu yürüyüş veya pilates gibi daha geleneksel egzersiz biçimlerinin de faydalı olduğu, ancak ağırlık kaldırma kadar etkili olmadığı bulundu. İlk olarak Family Medicine and Community Health Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, uykusuzluğun yaşlı popülasyonda daha yaygın olduğu ve 'yaşla birlikte uyku kalitesinin azaldığı' ele alındı.
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Araştırmada elde edilen rakamlara göre yaşlıların neredeyse yarısı (yüzde 48'e kadar) uykusuzluktan şikayetçi, beşte biri ise uykusuzluk çekiyor. Ancak yorgunluk tek olumsuzluk değil; araştırmada yer alan kanıtlar, kaliteli uyku eksikliği ile depresyon ve anksiyete gibi sorunlar arasında da bağlantı olduğunu gösteriyor. Bilişsel gerileme, kalp hastalıkları ve kanser de uykusuzluk çeken nüfusta risk faktörlerinin arttığı diğer sorunlardır.
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Araştırmacılar, daha önceki çalışmalarda egzersizin uykusuzluğa iyi geldiğinin bulunduğunu ancak hangi türünün daha faydalı olduğunun henüz netleşmediğini belirtti. Çalışma kapsamında 60 yaş üstü 2.045'ten fazla hastayla 24 klinik araştırma değerlendirildi. Çalışmalarda ele alınan egzersiz türleri şunlardır: bisiklet, dans, yüzme, tempolu yürüyüş ve doğa yürüyüşü gibi aerobik; ağırlık kaldırma, kol kıvırma, duvar şınavı ve direnç makineleri veya ekipmanları gibi direnç; yanlara yürüme, topuktan ayağa yürüme, tek ayak üzerinde durma gibi denge; jimnastik, yoga, dans ve pilates gibi esneklik; ve birkaç türü içeren kombinasyon egzersizleri.
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Tüm çalışmalarda, yarısından fazlası hafif ila orta veya orta yoğunlukta egzersiz içeriyordu, bir seansın ortalama uzunluğu sadece 50 dakikanın biraz üzerindeydi ve sıklığı haftada iki ila üç kezdi. Ortalama olarak, egzersiz programları 14 hafta sürdü. Sonuçlar, uyku ve uyku kalitesinin standart bir ölçeği kullanılarak, güç/direnç egzersizlerinin uykusuzluğu azaltmada açık ara en etkili yöntem olduğunu gösterdi.
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Araştırmacılar, 'Uyku kalitesini artırmanın en etkili yolu, aerobik veya kombinasyon egzersizlerinden ziyade kasları güçlendiren egzersizlerdir' sonucuna vardı. Bu çalışma, direnç antrenmanlarının ileri yaş gruplarındaki uykusuzlukla mücadelede oynayabileceği önemli rolü gösteriyor ve egzersizin yalnızca kaliteli uykuyu desteklemediğini, aynı zamanda iyi bir gece uykusunun kendimizi daha iyi hissetmemize ve ertesi gün daha üretken olmamıza yardımcı olabilir.