Oruç Tutmanın Mucizevi Faydaları...
Oruç tutmanın vücuda faydaları nelerdir?
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Oruç faydaları, her geçen gün yapılan araştırmalar çerçevesinde daha büyük önem kazanıyor. Bu nedenle ramazanı kucak dolusu sevgiyle karşılayacağımız şu zamanlarda oruç tutmanın faydaları konusuna da değinmesek olmazdı. İşte 30 gün oruç tutmanın cilde, mideye ve sağlığa faydaları...
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Ramazan ayında oruç tutmak insanları manevi olarak arındırırken beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Uzun saatler aç kalınması sindirim sisteminin de dinlenmesini sağlıyor.
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Oruç tutmak aynı zamanda dengeli beslenmeyi gerektirdiğinden, iftar ve sahur arası yemekler ve içecekler oldukça önem taşıyor.
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Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler.
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1940 Nobel Tıp Ödülünü kazanan ünlü bilim insanı Dr. Alexis Carrel, "L'hamme Cet İnconnu" adlı eserinde, oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini belirtiyor. Böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatarak, orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söylüyor.
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Yağ Yakımını Hızlandırır Mide ve Bağırsakları Dinlendirir Zihin Fonksiyonlarını Güçlendirir Vücudu Zor Şartlara Karşı Güçlendirir Cildi Canlandırır ve Parlaklık Verir
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İnsülin Direncinde Olumlu Etkileri Vardır Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Kalp Sağlığını Korur Hücreleri Onarır Yaşlanma Etkilerini Geciktirir
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Bilimsel araştırmalar orucun zihinsel fonksiyonları arttırdığını ortaya koyuyor. Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlıyor. Bunun yanında, oruç parkinson ve alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynuyor.