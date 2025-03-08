Oruç Tutmanın Mucizevi Faydaları...

Oruç faydaları, her geçen gün yapılan araştırmalar çerçevesinde daha büyük önem kazanıyor. Bu nedenle ramazanı kucak dolusu sevgiyle karşılayacağımız şu zamanlarda oruç tutmanın faydaları konusuna da değinmesek olmazdı. İşte 30 gün oruç tutmanın cilde, mideye ve sağlığa faydaları...