Mart Ayı Evde Bakım Maaşı Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?
Evde bakım parası ne zaman yatacak?
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Engelli sağlık raporuyla birlikte ? Ağır Engelli? olduğunu belgelendirenler evde bakım maaşı ödemelerinden yararlanabiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri bir yılda toplam 12 kez yapılırken her ay düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Mart ayının ilk haftası geride kalırken evde bakım maaşı ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Özellikle bayram öncesinde ödemelerin erken olup olmayacağı sosyal medya ve bazı platformlarda gündeme geldi.
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MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN Mİ YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli kişilerin ihtiyaçlarının karşılaşması ve bakımını üstelenen yakınlarına destek oluyor. Ocak ayı itibarıyla evde bakım maaşı 10 bin lira seviyesini geçti.
Bakanlık tarafından yapılan ödemeler, Mart ayında illere göre 15?i ve 31?i arasında hesaplara aktarılacak. Ödemelerin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Evde bakım maaşının hesaplara geçtiğini kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.
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TEMMUZ AYINDA TEKRAR ARTACAK
Memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanan sosyal destek ödemeleri, yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak Ocak ayında artan evde bakım maaşı, Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Memur maaşına yapılacak artış oranında Evde bakım parası zamlanacak.
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EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI
Engeli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki temel şartı bulunmaktadır. Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ?ağır engelli? veya ?tam bağımlı? olması şartı aranır.
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YANLIŞ BEYANDA ÖDEMELER KESİLİYOR
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım aylığı alan kişinin ikametgah adresi değişmesi durumunda bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca maaş alan ailenin gelir durumunun yükselmesi ve asgari ücretin 2/3 ?ünden fazla olması veya yanlış beyan tespitinde bulunulması halinde maaş ödemesi keslilir ve yasal işlem başlatırılır.