İş Ararken Yapılan 6 Hata
Nasıl düzeltebilirsiniz?
-
DENEYİM EKSİKLİĞİ İş arayanların yaptığı en büyük hatalardan biri yeterli uygulamalı deneyime sahip olmamaktır. Günümüz iş piyasasında, sadece teoriyi bilmek yeterli değildir; işverenler işi gerçekten yapabileceğinize dair kanıt ister. Elbette, dereceler ve sertifikalar özgeçmişinizin fark edilmesine yardımcı olabilir, ancak becerilerinizin gerçek dünyada nasıl uygulandığını gösteremezseniz size işi kazandırmazlar. Bu nedenle güçlü bir portföye sahip olmalısınız. Kodlama, tasarım veya başka bir alanda çalışıyor olun, gerçek projeleri sergilemek her şeyi değiştirebilir. Önemli olan sadece bildikleriniz değil, bildiklerinizle neler yapabileceğinizdir.
-
STRATEJİ OLMADAN BAŞVURUDA BULUNMAK Birçok iş arayan kişinin yaptığı yaygın bir hata, karşılaştıkları her işe başvurup sonunda bir şeylerin yoluna gireceğini ummaktır. Ancak bu strateji yarardan çok zarar getirebilir. Role göre uyarlamadan genel başvurular göndermek, odaklanmamış veya daha kötüsü çaresiz görünmenize neden olabilir. İşe alım uzmanları genellikle bir özgeçmişin özelleştirilmediğini anlayabilir ve bu da şansınızı azaltabilir. Bunun yerine daha seçici olmalısını. Becerilerinize ve ilgi alanlarınıza gerçekten uyan rollere odaklanın ve özgeçmişinizi ve ön yazınızı kişiselleştirmek için zaman ayırın. Başvurunuzu düşündüğünüzü göstermek, işverenler üzerinde çok daha güçlü bir izlenim bırakır.
-
KİŞİSEL MARKALAŞMAYI KAÇIRMAK Günümüzün dijital dünyasında kişisel bir marka oluşturmanın her zamankinden daha önemli LinkedIn profiliniz eksikse veya sosyal medyanız kilitliyse, işe alım uzmanlarının sizi bulmasını zorlaştırıyorsunuz. İş arayanlar çalışmalarını paylaşarak, öğrenme yolculuklarını belgelendirerek ve sektörlerindeki diğer kişilerle etkileşim kurarak güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmaya odaklanmalıdır. Bu sadece görünürlükle ilgili değil, güvenilirlikle ilgilidir. İyi oluşturulmuş bir kişisel marka, öne çıkmanıza yardımcı olur ve sizi alanınızda bilgili bir profesyonel olarak konumlandırır, işe alım uzmanlarının dikkatini çekme olasılığını artırır.
-
AĞ KURMANIN GÜCÜNÜ İHMAL ETMEK Ağ kurma, iş aramanın önemli bir parçasıdır, ancak birçok iş arayan buna yeterince dikkat etmez. Yalnızca iş portallarına güvenmenin artık yeterli olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, adayları sektörlerinde gerçek bağlantılar kurmaya odaklanmaya teşvik ediyor. İster LinkedIn, ister sektör etkinlikleri veya Discord gibi çevrimiçi topluluklar aracılığıyla olsun, profesyonellerle etkileşim kurmak, iş başvurularının tek başına açamayacağı kapıları açabilir. Sadece kimi tanıdığınız önemli değil, sizi kimin tanıdığı da önemli. Güçlü bir ağ, iş aramanızda size avantaj sağlayacak değerli fırsatlara, yönlendirmelere ve içgörülere yol açabilir. İlk birkaç iletişim girişiminiz fark edilmeyebilir, ancak ısrarcılık anahtardır.
-
MODA SÖZCÜKLERE ÇOK FAZLA GÜVENMEK Özgeçmişler söz konusu olduğunda, birçok iş arayan "kendini motive eden" veya "takım oyuncusu" gibi moda sözcüklerle özgeçmişleri doldurma tuzağına düşer. Bu özellikler önemli olsa da, bunların işe alım uzmanlarına becerileriniz veya deneyiminiz hakkında aslında pek bir şey söylemediğini belirtiyor. İşverenler ayrıntılar ister; iddia ettiğiniz şeyi duymaktan ziyade ne yaptığınızı görmek isterler. Belirsiz sıfatlara güvenmek yerine, iş arayanlara işlerinin gerçek örneklerini vurgulamalI. Sorunları nasıl çözdüğünüzü, temel araçları nasıl ustalaştırdığınızı ve önceki rollerinizde nasıl etki yarattığınızı gösterin. Yeteneklerinizin somut kanıtı, genel ifadelerden daha yüksek sesle konuşur ve özgeçmişinizi çok daha ilgi çekici hale getirir.
-
"MÜKEMMEL" İŞİ BEKLEMEK İş arayanların yaptığı en büyük hatalardan biri, "mükemmel" fırsatın ortaya çıkmasını beklemektir. Her şeyin tam olarak sıralanmasını beklerseniz harika fırsatları kaçırabilirsiniz. "En iyi fırsatlar, hazır olmayı bekleyenlere değil, halihazırda harekete geçenlere gider. Kendinizi tamamen hazır hissedene kadar beklemek yerine, başvuruda bulunmaya başlayın. Özetle, iş aramak zor olabilir, ancak reddedilmelerin sonsuz bir döngüsü gibi hissettirmek zorunda değildir. Bu yaygın hatalardan kaçınarak, uygulamalı deneyim kazanmamak, odaklanmadan işlere başvurmak, kişisel markanızı görmezden gelmek, ağ kurmayı atlamak, özgeçmişinizi moda sözcüklerle doldurmak veya mükemmel işi beklemek gibi kendinizi başarıya hazırlayabilirsiniz. Her şey yaklaşımınızda kasıtlı ve stratejik olmakla ilgilidir. Kendinizi doğru aday olarak ne kadar çok konumlandırırsanız, o hayalinizdeki rolü elde etme şansınız o kadar artar.