İş Ararken Yapılan 6 Hata

STRATEJİ OLMADAN BAŞVURUDA BULUNMAK Birçok iş arayan kişinin yaptığı yaygın bir hata, karşılaştıkları her işe başvurup sonunda bir şeylerin yoluna gireceğini ummaktır. Ancak bu strateji yarardan çok zarar getirebilir. Role göre uyarlamadan genel başvurular göndermek, odaklanmamış veya daha kötüsü çaresiz görünmenize neden olabilir. İşe alım uzmanları genellikle bir özgeçmişin özelleştirilmediğini anlayabilir ve bu da şansınızı azaltabilir. Bunun yerine daha seçici olmalısını. Becerilerinize ve ilgi alanlarınıza gerçekten uyan rollere odaklanın ve özgeçmişinizi ve ön yazınızı kişiselleştirmek için zaman ayırın. Başvurunuzu düşündüğünüzü göstermek, işverenler üzerinde çok daha güçlü bir izlenim bırakır.