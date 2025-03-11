Doğum Yardımı (Çocuk Parası) Ne Kadar Oldu?

Yardımlar çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürecek. Yardım, herhangi bir koşul gözetmeksizin veriliyor. Doğum Yardımı başvuruları, doğumun gerçekleşmesinin hemen ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin? eksiksiz doldurulması ve imzalanmasıyla, ardından dilekçenin şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla iletilmesi neticesine gerçekleşir. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.