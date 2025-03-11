Doğum Yardımı (Çocuk Parası) Ne Kadar Oldu?
2025 Doğum yardımı güncel tutar
-
Çocuk doğum parası, 2025 yılında dünyaya gelen çocuklar için ve çocuk sayısına göre ailelere ödenir. Birinci çocuk için 5 bin TL doğum yardımı sağlanır. Uygulama sadece 1 Ocak 2025 tarihi sonrasını kapsıyor. İşte, doğum parası hakkında detaylar...
-
2025 DOĞUM PARASI GÜNCEL TUTARI TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, doğurganlık oranını artırmak adına başlatılan doğum desteği ödemeleri konusunda yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Doğum yardımı 1 Ocak 2025 tarihiyle beraber 1?inci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl süre ile 1500 TL, üç ve üçüncü çocuktan sonra 5 yıl süre ile 60 ayda ödenecek 5 bin TL ödemeler başlamıştı.
-
Yardımlar çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürecek. Yardım, herhangi bir koşul gözetmeksizin veriliyor. Doğum Yardımı başvuruları, doğumun gerçekleşmesinin hemen ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin? eksiksiz doldurulması ve imzalanmasıyla, ardından dilekçenin şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla iletilmesi neticesine gerçekleşir. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.