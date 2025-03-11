1 Gece Uykusuz Kalırsanız Ne Olur?

Araştırmada, bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından biri olan ?monositler? incelendi. Monositler, vücudu dış tehditlere karşı koruyan hücrelerdir ve üç farklı türe ayrılır: Klasik, orta düzey ve klasik olmayan monositler. Özellikle klasik olmayan monositler, vücutta devriye gezerek iltihaplanmayı algılar ve bağışıklık tepkisini düzenler.