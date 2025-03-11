Fahriye Evcen Golfteki Hünerlerini Sergiledi
Her paylaşımıyla gündem olan Fahriye Evcen golf oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.
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2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya hesabında eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri sık sık paylaşan oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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Geçtiğimiz haftalarda lüks 4x4 arazi tipi kamyonunun önünde pozlarla gündem olan 38 yaşındaki Evcen, golf oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.
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Evcen, golfteki hünerlerini sergilediği anları Lana Del Rey'in "Chemtrails over the Country Club" şarkısı eşliğinde paylaştı.
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Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Son olarak Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol alan oyuncu bir süredir ekranlardan uzak.
11 Mart 2025