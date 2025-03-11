Fahriye Evcen Golfteki Hünerlerini Sergiledi

2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya hesabında eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri sık sık paylaşan oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.