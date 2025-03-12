Kudüs Hurmasının Vücuda Faydaları Nelerdir?

Türkiye?de Ramazanın en sevilen yiyeceklerinden olan hurmanın pek çok çeşidi bulunmaktadır. Kaliteli besin değerleri ile pek çok faydası bulunan hurma çeşitleri arasından Kudüs'tür. Peki, Kudüs hurması nedir ve Kudüs hurması faydaları nelerdir? Biz bu içeriğimizde Kudüs hurma fiyatları dahil olmak üzere Kudüs hurması ile ilgili önemli ayrıntıları araştırdık.