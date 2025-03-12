Özcan Deniz'den Fotoğraflı Yanıt
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.
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Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.
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İFADE VERDİ Özcan Deniz hakkında, "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Deniz,daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlattı. Özcan Deniz durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." dedi.
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AİLESİNE SİTEM ETTİ Deniz, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Özcan Deniz paylaşımında "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın" ifadelerini kulandı. Ünlü sanatçı sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"
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Tartışmalar devam ederken Deniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu ve dostlarıyla birlikte poz verdi.
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Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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Deniz'in eşi "aile" notuyla paylaşım yaptı.
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ERCAN DENİZ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Öte yandan Özcan Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda eski menajeri Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamış ve sonrasında iş birliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katılarak yeni açıklamalarda bulundu: "35 senemi verdim ona. Her projesinde benim imzam var. Eğer dava açmış olsam 30 milyon şirkete borçlu. Bir kuruşuna tenezzül etmem sahtekarın teki, yalan söylemekten vazgeçsin. Banka borçlarını ödemesi lazım."
"İNGİLTERE'YE YERLEŞMEYE ÇALIŞIYOR" Deniz'in İngiltere'ye kaçmaya çalıştığını söyleyen Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş... Benim hakkında sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter... Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuştu.