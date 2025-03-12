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Torunu Benzerliğiyle Şaşırttı

Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Ferdi Tayfur?un büyük torununu görenler benzerliğine yorum yağdırdı.

  1. 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak?ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Ferdi Tayfur?un büyük torununu görenler benzerliğine yorum yağdırdı.

    79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak?ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Ferdi Tayfur?un büyük torununu görenler benzerliğine yorum yağdırdı.

  2. Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

    Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

  3. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra aile arasındaki kavga git gide büyümüştü. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlunun bunu para karşılığı yaptığı iddia edilmişti.

    Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra aile arasındaki kavga git gide büyümüştü. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlunun bunu para karşılığı yaptığı iddia edilmişti.

  4. Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.

    Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.

  5. Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.

    Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.

  6. Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen Timur Turanbayburt, son olarak sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı.

    Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen Timur Turanbayburt, son olarak sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı.

  7. Tayfur?un torununu görenler beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medyada ?Maşallah dedesine benziyor?, ?Ben kimseye benzetemedim? gibi yorumlar yapıldı. <br> İŞTE FERDİ TAYFUR'UN İLK GÖZ AĞRISI...

    Tayfur?un torununu görenler beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medyada ?Maşallah dedesine benziyor?, ?Ben kimseye benzetemedim? gibi yorumlar yapıldı.
    İŞTE FERDİ TAYFUR'UN İLK GÖZ AĞRISI...

12 Mart 2025