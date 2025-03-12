Torunu Benzerliğiyle Şaşırttı

Tayfur?un torununu görenler beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medyada ?Maşallah dedesine benziyor?, ?Ben kimseye benzetemedim? gibi yorumlar yapıldı. İŞTE FERDİ TAYFUR'UN İLK GÖZ AĞRISI...

Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen Timur Turanbayburt, son olarak sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı.

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra aile arasındaki kavga git gide büyümüştü. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlunun bunu para karşılığı yaptığı iddia edilmişti.

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