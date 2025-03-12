Torunu Benzerliğiyle Şaşırttı
Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Ferdi Tayfur?un büyük torununu görenler benzerliğine yorum yağdırdı.
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79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak?ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Ferdi Tayfur?un büyük torununu görenler benzerliğine yorum yağdırdı.
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Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu.
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Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra aile arasındaki kavga git gide büyümüştü. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlunun bunu para karşılığı yaptığı iddia edilmişti.
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Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.
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Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.
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Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen Timur Turanbayburt, son olarak sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı.
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Tayfur?un torununu görenler beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medyada ?Maşallah dedesine benziyor?, ?Ben kimseye benzetemedim? gibi yorumlar yapıldı.
İŞTE FERDİ TAYFUR'UN İLK GÖZ AĞRISI...
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