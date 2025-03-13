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Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Bayram tatili 2025: Bayram tatili kaç gün olacak?

  1. 2025 yılının ilk bayram tatili için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, bu yılın ilkk bayramı olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatillleri hükümetin kararıyla kamuda 9 güne çıkartılmıştı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

    2025 yılının ilk bayram tatili için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, bu yılın ilkk bayramı olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatillleri hükümetin kararıyla kamuda 9 güne çıkartılmıştı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

  2. BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

    BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

  3. 2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

    2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

  4. BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hükümet tarafından 9 günlük tatil ilanı yapılması beklenmiyor. Hükümet tarafında yeni bir karar alınmazsa bu yıl bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hükümet tarafından 9 günlük tatil ilanı yapılması beklenmiyor. Hükümet tarafında yeni bir karar alınmazsa bu yıl bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

13 Mart 2025