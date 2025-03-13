Ramazan Bayramı Ne Zaman?

BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.