Magnezyumu Birlikte Almanız Gereken Vitaminler

MAGNEZYUM VE OMEGA-3 Sağlıklı yağlar yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırır ve magnezyumun vücuda daha iyi entegre olmasına yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihabı azaltmak ve beyin fonksiyonlarını desteklemek için magnezyumla birlikte çalışır. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.