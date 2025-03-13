Magnezyumu Birlikte Almanız Gereken Vitaminler
Magnezyumun etkisini artırıyor:
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MAGNEZYUM VE D VİTAMİNİ Magnezyum ve D vitamini kalsiyum emilimini düzenlemek ve kemik sağlığını korumak için birlikte çalışır. Yeterli magnezyum olmadan D vitamini etkisiz kalır, kalsiyum emilimini azaltır ve eksikliklere yol açar. Magnezyum için ıspanak, badem, siyah fasulye ve tam tahıllar tüketiyorsanız, bunları yağlı balık (somon, uskumru), güçlendirilmiş süt ürünleri, yumurta sarısı ve mantarla eşleştirin.
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MAGNEZYUM VE KALSİYUM Kalsiyum ve magnezyum kas kasılmalarını, sinir fonksiyonunu ve kalp sağlığını desteklemek için birlikte çalışır. Uygun bir oran esastır; yeterli magnezyum olmadan çok fazla kalsiyum kas kramplarına ve zayıf emilime yol açabilir. Kabak çekirdeği, kaju fıstığı ve avokado gibi magnezyum açısından zengin yiyecekler süt ürünleri, susam tohumları, tofu ve yapraklı yeşillikler gibi kalsiyum açısından zengin yiyeceklerle birlikte yenmelidir.
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MAGNEZYUM VE B6 B6 vitamini magnezyumun hücrelere emilmesine yardımcı olur ve enerji metabolizmasında, ruh hali düzenlemesinde ve beyin fonksiyonunda rol oynar. Magnezyumun B6 vitamini ile eşleştirilmesi bilişsel işlevi ve stres yönetimini geliştirir. Beyin sağlığını ve enerji seviyelerini desteklemek için kahverengi pirinç ve kavrulmuş ayçiçeği çekirdekleriyle birlikte B vitamini açısından zengin ızgara tavuk.
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MAGNEZYUM VE ÇİNKO Çinko ve magnezyum, bağışıklık fonksiyonunu, kas iyileşmesini ve yara iyileşmesini desteklemek için birlikte çalışır. Ancak, çok fazla çinko magnezyum emilimini engelleyebilir, bu nedenle dengeli bir alım sağlamak önemlidir. Mercimek, kinoa ve koyu yapraklı yeşillikleri çinko açısından zengin kabuklu deniz ürünleri, et, nohut ve kuruyemişlerle birleştirin.
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MAGNEZYUM VE POTASYUM Potasyum ve magnezyum kalp sağlığı, sıvı dengesi ve kas fonksiyonu için gereklidir. Kan basıncını düzenlemek ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için birlikte çalışırlar. Magnezyum açısından zengin yulaf, badem ve siyah fasulye muz, portakal, tatlı patates ve ıspanakla eşleştirilmelidir.
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MAGNEZYUM VE LİF Diyet lifi sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve bağırsakta magnezyum emilimini artırır. Lif ve magnezyum açısından zengin besinler sağlıklı bir sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler.
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MAGNEZYUM VE OMEGA-3 Sağlıklı yağlar yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırır ve magnezyumun vücuda daha iyi entegre olmasına yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihabı azaltmak ve beyin fonksiyonlarını desteklemek için magnezyumla birlikte çalışır. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.