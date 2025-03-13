Tespih Çekerek Hastalıktan Kurtulabilirsiniz! Guatr, Astım Ve Bronşite İyi Geliyor

Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı

Tespih Çekerek Hastalıktan Kurtulabilirsiniz! Guatr, Astım Ve Bronşite İyi Geliyor

Guatr, astım ve bronşite iyi geliyor

  1. Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor.Pinus Succinifera ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler 5 bin liradan başlayan fiyatıyla alıcısını buluyor.

    Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor.Pinus Succinifera ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler 5 bin liradan başlayan fiyatıyla alıcısını buluyor.

  2. Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor.Damla kehribarın ise guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

    Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor.Damla kehribarın ise guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

  3. 4 kuşaktır tespih üretimi yapan Murat Cengiz, "Damla kehribar, çam reçinesinin özüdür. Soba yakarken tutuşturduğumuz çıraların içerisindeki özdür. İsmi çam sakızı diye de geçer. Ağaçtan toprak altına akması ve milyonlarca yıl orada fosilleşip aynı kömür gibi kaya haline gelmesi ile oluşur. Kaya haline geldikten sonra topraktan çıkarılıp kolye, tespih ve diğer takılar yapılıyor. Doğal olması, çıkarılması ve temin edilmesi zorlu bir süreç olduğundan dolayı pahalı. Şu an Türkiye'de olmadığı için yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelmesi de fiyatını yükseltiyor. Damla kehribar kolyelerinin kullanılması guatr ve tiroit bezi üzerindeki etkisinden dolayı sağlık açısından çok faydalı" diye konuştu

    4 kuşaktır tespih üretimi yapan Murat Cengiz, "Damla kehribar, çam reçinesinin özüdür. Soba yakarken tutuşturduğumuz çıraların içerisindeki özdür. İsmi çam sakızı diye de geçer. Ağaçtan toprak altına akması ve milyonlarca yıl orada fosilleşip aynı kömür gibi kaya haline gelmesi ile oluşur. Kaya haline geldikten sonra topraktan çıkarılıp kolye, tespih ve diğer takılar yapılıyor. Doğal olması, çıkarılması ve temin edilmesi zorlu bir süreç olduğundan dolayı pahalı. Şu an Türkiye'de olmadığı için yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelmesi de fiyatını yükseltiyor. Damla kehribar kolyelerinin kullanılması guatr ve tiroit bezi üzerindeki etkisinden dolayı sağlık açısından çok faydalı" diye konuştu

  4. Yapım aşamasını sıralayan Cengiz, "Kaya halinde bizim elimize ulaşıyor. Biz bunu işlemeden önce su içerisinde bekletiyoruz. Çünkü havayla temas ettiği zaman sertleşiyor ve yapım aşamasında kırılıp çatlamalara maruz kalıyor. Parçaları küp küp hale getirdikten sonra taslak aşamasına geçiyoruz. Taslak aşamasında taneleri silindir şeklinde yuvarlıyoruz. Delim aşamasından sonra tanelere form veriyoruz. Daha sonra ise zımpara ve cila işlemine geçiyoruz. Zımparadan sonra daha parlak bir görüntü oluşması ve elde kullanırken rahat bir çekim sağlaması için cila atıyoruz. Cilanın ardında dizimini bitirip müşteriye teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yapım aşamasını sıralayan Cengiz, "Kaya halinde bizim elimize ulaşıyor. Biz bunu işlemeden önce su içerisinde bekletiyoruz. Çünkü havayla temas ettiği zaman sertleşiyor ve yapım aşamasında kırılıp çatlamalara maruz kalıyor. Parçaları küp küp hale getirdikten sonra taslak aşamasına geçiyoruz. Taslak aşamasında taneleri silindir şeklinde yuvarlıyoruz. Delim aşamasından sonra tanelere form veriyoruz. Daha sonra ise zımpara ve cila işlemine geçiyoruz. Zımparadan sonra daha parlak bir görüntü oluşması ve elde kullanırken rahat bir çekim sağlaması için cila atıyoruz. Cilanın ardında dizimini bitirip müşteriye teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  5. Damla kehribar fiyatının gramına göre belirlendiğini söyleyen Murat Cengiz, "Şeffaflarda fiyat düşük olurken mat olanlarda ise yüksek olur. En ucuz damla kehribar tespihin fiyatı minimum 5 bin liradan başlar. 100-150 bin liraya kadar olabilir. Vatandaşlar üzerinde nasıl bir emek olduğunu bilmediği için fiyatı yüksek bulabilir" dedi.

    Damla kehribar fiyatının gramına göre belirlendiğini söyleyen Murat Cengiz, "Şeffaflarda fiyat düşük olurken mat olanlarda ise yüksek olur. En ucuz damla kehribar tespihin fiyatı minimum 5 bin liradan başlar. 100-150 bin liraya kadar olabilir. Vatandaşlar üzerinde nasıl bir emek olduğunu bilmediği için fiyatı yüksek bulabilir" dedi.

  6. İşe başlarken aldığı önlüğü hala kullandığını dile getiren Cengiz, "Önlüğümü ilk tespih yapmaya başladığımda aldım. 4-5 yıldır kullanıyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum ama bir yandan da anısı olduğu için değiştirmeye kıyamıyorum. Değiştirsem bile bir ömür saklamayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    İşe başlarken aldığı önlüğü hala kullandığını dile getiren Cengiz, "Önlüğümü ilk tespih yapmaya başladığımda aldım. 4-5 yıldır kullanıyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum ama bir yandan da anısı olduğu için değiştirmeye kıyamıyorum. Değiştirsem bile bir ömür saklamayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

13 Mart 2025