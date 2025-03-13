Yılın İlk Ay Tutulmasına Saatler Kaldı, Türkiye'den İzlenecek Mi?
Yılın ilk Ay tutulmasına saatler kaldı
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Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşerek izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Dünya?nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.
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2025?te yaşanacak iki tam Ay tutulması, farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden gözlemlenebilecek. Tutulmalardan biri mart ayında, diğeri ise eylül ayında gerçekleşecek.
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AY TUTULMASI NE ZAMAN, NERELERDE GÖRÜLECEK?
Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek. Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa?daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.
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NEDEN KANLI AY İSMİ VERİLİYOR?
Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek güneş ışığını engeller ve Ay yüzeyine bir gölge düşürür. Bu gerçekleşirken Ay, kırmızımsı bir renk alır ve bu nedenle "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.
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Bu etki, Dünya atmosferinin daha kısa dalga boyundaki güneş ışığını saçarken, daha uzun dalga boyundaki kırmızı ve turuncu ışığın Dünya'nın gölgesine bükülerek Ay'ı aydınlatması sonucu oluşur. Aynı fenomen, gün doğumu ve gün batımına zengin renklerini veren olaydır.