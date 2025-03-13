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Hayatını Kaybetti

Mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti.

  1. Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu: Yine ailemizden birini yitirdik?Çok üzgünüm?Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin... Şinasi Yurtsever 51 yaşındaydı.

    Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu: Yine ailemizden birini yitirdik?Çok üzgünüm?Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin... Şinasi Yurtsever 51 yaşındaydı.

  2. SON PAYLAŞIMI 24 GÜN ÖNCE... Oyuncu Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel Dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

    SON PAYLAŞIMI 24 GÜN ÖNCE... Oyuncu Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel Dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

  3. 18. YIL KUTLAMASI Pelin Yurtsever ile evli olan Şinasi Yurtsever evlilik yıl dönümünü "Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" mesajıyla kutlamıştı.

    18. YIL KUTLAMASI Pelin Yurtsever ile evli olan Şinasi Yurtsever evlilik yıl dönümünü "Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" mesajıyla kutlamıştı.

13 Mart 2025