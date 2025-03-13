Hayatını Kaybetti

18. YIL KUTLAMASI Pelin Yurtsever ile evli olan Şinasi Yurtsever evlilik yıl dönümünü "Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" mesajıyla kutlamıştı.