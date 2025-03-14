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Bu Belirti Parkinson İşareti Olabilir

Parkinson hastalığı titreme, yavaş hareket ve kas sertliği gibi semptomlarla dünya çapında 8,5 milyon kişiyi etkiliyor.

  1. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Parkinson hastalığının yaygınlığı son 25 yılda iki katına çıktı. 2019'da dünya çapında 8,5 milyon kişi bu durumdan etkilendi. Hastalığın bir tedavisi olmadığından, erken teşhis özellikle etkilenenlere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamada önemli bir rol oynar. Ancak birçok kişinin görmezden geldiği bir burun semptomunun hastalığın erken bir göstergesi olabileceğini biliyor muydunuz?

    Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Parkinson hastalığının yaygınlığı son 25 yılda iki katına çıktı. 2019'da dünya çapında 8,5 milyon kişi bu durumdan etkilendi. Hastalığın bir tedavisi olmadığından, erken teşhis özellikle etkilenenlere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamada önemli bir rol oynar. Ancak birçok kişinin görmezden geldiği bir burun semptomunun hastalığın erken bir göstergesi olabileceğini biliyor muydunuz?

  2. PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR? Hareket, ruh sağlığı, uyku, ağrı ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgili sorunlara neden olan Parkinson hastalığı (PD) nörolojik bozukluğu. Bu durumun tedavisi yoktur ve zamanla kötüleşir. Terapiler ve ilaçlar yalnızca semptomları azaltabilir. Parkinson genellikle yaşlı yetişkinleri etkiler, ancak bazı gençler de bu durumdan etkilenir. Hastalığın kesin nedeni belirsiz olsa da, beynin substantia nigra adı verilen bir bölümündeki sinir hücrelerinin kaybının beyindeki dopaminin azalmasına yol açtığı anlaşılmıştır. Dopamin, vücudun hareketini düzenlemede hayati bir rol oynar. Bu dopamin eksikliği, Parkinson hastalığının birçok semptomundan sorumludur. Uzmanlar, bu durumdan genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun sorumlu olduğunu düşünüyor.

    PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR? Hareket, ruh sağlığı, uyku, ağrı ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgili sorunlara neden olan Parkinson hastalığı (PD) nörolojik bozukluğu. Bu durumun tedavisi yoktur ve zamanla kötüleşir. Terapiler ve ilaçlar yalnızca semptomları azaltabilir. Parkinson genellikle yaşlı yetişkinleri etkiler, ancak bazı gençler de bu durumdan etkilenir. Hastalığın kesin nedeni belirsiz olsa da, beynin substantia nigra adı verilen bir bölümündeki sinir hücrelerinin kaybının beyindeki dopaminin azalmasına yol açtığı anlaşılmıştır. Dopamin, vücudun hareketini düzenlemede hayati bir rol oynar. Bu dopamin eksikliği, Parkinson hastalığının birçok semptomundan sorumludur. Uzmanlar, bu durumdan genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun sorumlu olduğunu düşünüyor.

  3. Parkinson hastalığının yaygın semptomları şunlardır; Titreme (vücudun belirli bölümlerinin istemsizce titremesi) Yavaş hareket Sertlik ve esnek olmayan kaslar. İnsanlar fiziksel hareketi etkileyen semptomları tanıma eğiliminde olsalar da, çoğu zaman diğer birçok belirtiden çok önce ortaya çıkan ve genellikle gözden kaçan bir semptom -tıbbi olarak anosmi olarak bilinen koku alma duyusunun azalmasıdır. Parkinson hastalığı karmaşıktır ve fiziksel ve psikolojik semptomlardan oluşan 40'tan fazla semptomu vardır. Semptomlar kişiden kişiye değişir Ancak, anosmi genellikle erken bir belirti olarak ortaya çıkar. NHS'ye göre, koku alma duyusunun kaybı (anosmi) bazen diğer semptomlar gelişmeden birkaç yıl önce ortaya çıkar. Hastalığın erken teşhisi için bunu göz ardı etmek yerine tanımlamak çok önemlidir.

    Parkinson hastalığının yaygın semptomları şunlardır; Titreme (vücudun belirli bölümlerinin istemsizce titremesi) Yavaş hareket Sertlik ve esnek olmayan kaslar. İnsanlar fiziksel hareketi etkileyen semptomları tanıma eğiliminde olsalar da, çoğu zaman diğer birçok belirtiden çok önce ortaya çıkan ve genellikle gözden kaçan bir semptom -tıbbi olarak anosmi olarak bilinen koku alma duyusunun azalmasıdır. Parkinson hastalığı karmaşıktır ve fiziksel ve psikolojik semptomlardan oluşan 40'tan fazla semptomu vardır. Semptomlar kişiden kişiye değişir Ancak, anosmi genellikle erken bir belirti olarak ortaya çıkar. NHS'ye göre, koku alma duyusunun kaybı (anosmi) bazen diğer semptomlar gelişmeden birkaç yıl önce ortaya çıkar. Hastalığın erken teşhisi için bunu göz ardı etmek yerine tanımlamak çok önemlidir.

  4. Parkinson hastalığının birincil belirtileri şunlardır: Bu birincil semptomlar bazen doktorlar tarafından parkinsonizm olarak adlandırılır. genellikle elde veya kolda başlar ve uzuv rahat ve dinlenmişken meydana gelme olasılığı daha yüksektir Hareket yavaşlığı (bradikinezi): Fiziksel hareketler normalden çok daha yavaştır, bu da günlük işleri zorlaştırabilir ve çok küçük adımlarla belirgin bir yavaş, sürüklenerek yürüyüşe neden olabilir Kas sertliği (rijidite): Kkaslarda sertlik ve gerginlik, hareket etmeyi ve yüz ifadeleri yapmayı zorlaştırabilir ve ağrılı kas kramplarına (distoni) neden olabilir

    Parkinson hastalığının birincil belirtileri şunlardır: Bu birincil semptomlar bazen doktorlar tarafından parkinsonizm olarak adlandırılır. genellikle elde veya kolda başlar ve uzuv rahat ve dinlenmişken meydana gelme olasılığı daha yüksektir Hareket yavaşlığı (bradikinezi): Fiziksel hareketler normalden çok daha yavaştır, bu da günlük işleri zorlaştırabilir ve çok küçük adımlarla belirgin bir yavaş, sürüklenerek yürüyüşe neden olabilir Kas sertliği (rijidite): Kkaslarda sertlik ve gerginlik, hareket etmeyi ve yüz ifadeleri yapmayı zorlaştırabilir ve ağrılı kas kramplarına (distoni) neden olabilir

  5. Diğer semptomlar arasında bir dizi diğer fiziksel ve zihinsel semptom bulunur: Muhtemelen düşmeye veya kendilerini yaralamaya neden olan denge sorunları. Asla ağrı, yanma, soğukluk veya uyuşma gibi hoş olmayan hislere neden olabilir. İdrar sorunları, geceleri sık idrara çıkma isteğine veya idrar tutamamaya (istemsiz idrara çıkma) yol açar. Kabızlık Baş dönmesi Hiperhidroz (aşırı terleme) Disfaji (yutma güçlüğü) Ağız sulanması Uykusuzluk Depresyon ve anksiyete Demans

    Diğer semptomlar arasında bir dizi diğer fiziksel ve zihinsel semptom bulunur: Muhtemelen düşmeye veya kendilerini yaralamaya neden olan denge sorunları. Asla ağrı, yanma, soğukluk veya uyuşma gibi hoş olmayan hislere neden olabilir. İdrar sorunları, geceleri sık idrara çıkma isteğine veya idrar tutamamaya (istemsiz idrara çıkma) yol açar. Kabızlık Baş dönmesi Hiperhidroz (aşırı terleme) Disfaji (yutma güçlüğü) Ağız sulanması Uykusuzluk Depresyon ve anksiyete Demans

14 Mart 2025