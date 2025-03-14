7 Saat 450 Derece Önünde Mesai

Günümüzün 6-7 saatlik bölümünü ateş önünde bu şekilde devam ediyoruz. Kolay desek yalan olur ama biz gerçekten alıştık. Gerçekten bu mübarek ayda Allah sabrını veriyor. Herkes bu mübarek ayda özellikle serine kaçarken biz tam tersi sıcağa kaçıyoruz. Vücut alıştı. Zor oluyor gerçekten bakıldığı zaman ama bizim için artık kolay oluyor. Herkes ?Nasıl dayanıyorsun' diyor ama bizim için de alışık durum olunca böyle oluyor" dedi.