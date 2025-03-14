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0 Faizli Kredi Veren Bankalar Listesi Mart 2025

En yüksek hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Limit 60 bin liraya ulaştı

  1. Bankalarda 0 faizli kredi yarışı sürmeye devam ediyor. Birçok bankada bulunan 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayan vatandaşlara sıcak para imkanı sunmaya devam eden bankalarda faizsiz kredi limiti 60 bin liraya yükseldi. Bazı bankalar faiz oranlarını 60 bin liraya kadar güncellerken, 4 banka ise 55 bin lira faiz kredi fırsatı sunuyor. Peki, 2025 mart ayında 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

    Bankalarda 0 faizli kredi yarışı sürmeye devam ediyor. Birçok bankada bulunan 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayan vatandaşlara sıcak para imkanı sunmaya devam eden bankalarda faizsiz kredi limiti 60 bin liraya yükseldi. Bazı bankalar faiz oranlarını 60 bin liraya kadar güncellerken, 4 banka ise 55 bin lira faiz kredi fırsatı sunuyor. Peki, 2025 mart ayında 0 faizli kredi veren bankalar neler? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

  2. HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? ON Dijital: 60 bin TL 35 bin TL kredi 25 bin TL Süper Ek Hesap QNB: 55 bin TL 30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

    HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? ON Dijital: 60 bin TL 35 bin TL kredi 25 bin TL Süper Ek Hesap QNB: 55 bin TL 30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

  3. Akbank: 55 bin TL 30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) İş Bankası: 55 bin TL 25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli) 30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)

    Akbank: 55 bin TL 30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) İş Bankası: 55 bin TL 25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli) 30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)

  4. TEB: 55 bin TL 30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) Yapı Kredi: 50 bin TL 25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

    TEB: 55 bin TL 30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) Yapı Kredi: 50 bin TL 25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

  5. Garanti BBVA: 50 bin TL 25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) Enpara: 50 bin TL 50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

    Garanti BBVA: 50 bin TL 25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) Enpara: 50 bin TL 50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

  6. Denizbank: 45 bin TL 20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

    Denizbank: 45 bin TL 20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli) 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

14 Mart 2025