İftar Yemeğinde Patlıcan Yerseniz Bakın Ne Oluyor!

KOLESTROL SEVİYESİNİ DENGELER Yüksek kolesterol teşhisi aldığımızda iyileşmeye nereden başlayacağımızı bilmeyiz. Bu durumda izin verilen ve yasaklı gıdalar içeren bir yemek listemiz olur. Ama her zaman sanki en çok sevdiğimiz yemeği yiyemiyormuşuz gibi hissederiz. Ancak patlıcanı haftada en az üç kez akşam yemeğinde yerseniz, kolesterol düzeyleriniz zaman geçtikçe azalacaktır.