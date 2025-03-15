1 Gece Suda Bekletip Sabah Aç Karnına Tüketin

BAMYA SUYU NASIL HAZIRLANIR? Bamya suyu hazırlamak için 4-5 taze bamya kabuğu, 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı bala ihtiyacınız var. Bamya kabuklarını kir veya böcek ilaçlarından arındırmak için iyice yıkayın. Bamyanın her iki ucunu kesin ve daha küçük parçalara kesin. Doğranmış bamyaları bir bardak suda bir gece bekletin (en az 8-10 saat). Sabah, suyu karıştırın ve bamya parçalarını çıkarmak için süzün. İsterseniz tatlandırmak için limon suyu veya bal ekleyin. En iyi sonuçlar için aç karnına için.