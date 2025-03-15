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'Ajda Pekkan Değilim' Demekten Fenalık Geldi

Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ı YouTube kanalına konuk etti.

  1. Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk oldu. 79 yaşındaki Ajda Pekkan "Baktım ikimiz aynı gibi görünüyoruz aynada. Karıştırabililirler dedim ama Allah'tan çok sokaklarda gezmediğim için. Seni karıştırmıyorlar mı?" diye sordu.

    Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk oldu. 79 yaşındaki Ajda Pekkan "Baktım ikimiz aynı gibi görünüyoruz aynada. Karıştırabililirler dedim ama Allah'tan çok sokaklarda gezmediğim için. Seni karıştırmıyorlar mı?" diye sordu.

  2. 76 yaşındaki Semiramis Pekkan "Karıştırıyorlar! 'Ben Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi" yanıtını verdi.

    76 yaşındaki Semiramis Pekkan "Karıştırıyorlar! 'Ben Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi" yanıtını verdi.

  3. Karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirten Ajda Pekkan "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Valizlerin içinde yaşayan, bedeviler gibi her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hala çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

    Karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirten Ajda Pekkan "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Valizlerin içinde yaşayan, bedeviler gibi her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hala çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

15 Mart 2025